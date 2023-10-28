'Нужна срочная пауза': Боррель призвал прекратить боевые действия в Газе и оказать гуманитарную помощь

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что, несмотря на право Израиля защищать свои территориальные суверенные границы, жители сектора Газа пребывают в бедственном положении. Мирное население Палестины буквально оторвано от всех коммуникаций, погибает и вынуждено быть переселенцами в других странах.

По мнению европейского политика, на сегодня на Ближнем Востоке нарушается международное гуманитарное право. Об этом он написал у себя в Х (ранее Twitter).

"Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам предупреждает об отчаянном положении жителей Газы, лишенных электричества, еды и воды. Слишком много мирных жителей, включая детей, было убито", – подчеркнул Боррель.

Напомним, ранее он призвал союзников проводить очень четкое разделение между террористами ХАМАС и народом и администрацией Палестины и продолжать финансирование программ гуманитарной помощи в регионе. Большинство европейских министров поддержали декларацию о разрешении нового кризиса на Ближнем Востоке

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Как сообщал OBOZ.UA, государства ЕС выступили с совместным заявлением относительно обострения на Ближнем Востоке. Страны-члены блока осудили действия боевиков группировки ХАМАС против Израиля и призвали их освободить заложников без каких-либо условий.

А поздней на саммите Совета Европы они подписали совместный меморандум, в котором решительно осудили действия террористической исламской группировки ХАМАС. При этом европейские лидеры крайне обеспокоены судьбой миллионов жителей сектора Газа и призывают усилить для пострадавших от ближневосточного конфликта гуманитарную помощь.

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