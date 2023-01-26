Нуланд: США не успеют передать Украине танки Abrams к вероятному весеннему наступлению

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что танки Abrams, анонсированные для передачи в Украину накануне, не успеют прибыть на поле боя до новой эскалации, которая возможна весной. Причиной тому является техническая особенность боевых машин, усложняющая доставку в течение ближайших месяцев.

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Такие слова американской чиновницы прозвучали во время слушаний доклада в Сенате. При этом она отметила, что Вашингтон готов пойти на уступки России, чтобы и само применение танков утратило необходимость.

"США готовы уменьшить давление антироссийских санкций, если Москва примет решение о выведении войск со всей территории Украины и перейдет к переговорам", – указала она.

При этом Нуланд четко подчеркнула, что Соединенные Штаты намерены продолжать и дальше способствовать Украине в защите и освобождении своих территорий. Однако если Россия откажется от дальнейшей эскалации и атак, то она и ее непосредственный начальник Энтони Блинкен поддержат такое решение.

Ранее уже стало известно, что танки "Leopard-2", отправленные ФРГ в Украину, прибудут значительно раньше, чем американские боевые машины.

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения конференции "Рамштайн" президент США Джо Байден объявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет о 31 единице боевых машин.

В Пентагоне, в свою очередь, обозначили, что первые тренировки бойцов ВСУ по управлению танками Abrams могут начаться уже в течение нескольких недель. Планируется, что Пентагон завершит подготовку плана учений через несколько недель, а не месяцев.

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