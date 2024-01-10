Новый премьер-министр Франции имеет корни из Одессы: всплыли интересные подробности

Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь имеет очень разветвленное генеалогическое дерево. В частности, по материнской линии у молодого политика одесское происхождение.

Видео дня

Об этом сообщило французское издание Genealogie. Отмечается, что мать Атталя Мари де Курисс происходит из семьи российских эмигрантов-белогвардейцев греческого происхождения, проживавших в Одессе. Женщина воспитывала сына в православной вере.

Сама она также имела двойное происхождение: один ее дед Александр де Курисс был российским музыкантом и зарабатывал на жизнь репетиторством, а другой, Амеде де ля Форест-Дивонн, был настоящим французским графом.

Также в материале говорится, что отец нового главы французского правительства Ив Атталь происходил из еврейской семьи, перебравшейся во Францию из Туниса.

В целом, как пишет издание, генеалогия Габриэля Аттала очень рассеяна. Его предки проживали в 14 департаментах Франции и в семи разных странах.

Напомним, 8 января президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Элизабет Борн, а на следующий день назначил на этот пост 34-летнего Габриэля Атталя, одного из ближайших своих соратников. Он стал не только самым молодым премьер-министром Франции, но и первым открытым геем, который вступит в должность, что сделает его одним из самых выдающихся ЛГБТ-политиков в мире.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее издание Washington Post сообщило, что РФ пытается подорвать поддержку Украины во Франции, в частности, привлекая свою дезинформацию, манипуляцию и пропаганду. Для этого страна-агрессор использует не только соцсети и СМИ, но и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов.

– Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Франция будет продолжать оказывать помощь Украине и готова в ближайшее время "принимать важные решения". Поддержка украинского государства в его борьбе за свободу позволит всей Европе жить в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!