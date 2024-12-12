Новые власти Сирии планируют распустить силовые структуры режима Асада и закрыть тюрьмы – Reuters

В Сирии новые власти, которые свергли режим Башара Асада, планируют распустить силовые структуры диктатора. Военное командование, связанное с группой "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), уже объявило, что предоставит амнистию призывникам.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление лидера сирийских повстанцев Абу Мухаммеда аль-Джулани. Также он пообещал закрыть "печально известные тюрьмы".

По оценкам, режим Асада удерживал там десятки тысяч заключенных – сейчас, после падения режима, к тюрьмам съезжаются сирийцы, которые ищут своих родных. Некоторых из них освободили живыми, других опознали среди погибших, а еще тысячи людей до сих пор не найдены.

Кроме этого, аль-Джулани сказал, что он внимательно следит за возможными складами химического оружия и координирует действия с международными организациями по обеспечению безопасности этих объектов.

Группировка HTS объявила, что не будет использовать это оружие ни при каких обстоятельствах.

В своем заявлении лидер повстанцев подтвердил, что сформирует правительство технократов, а нынешнее переходное правительство будет управлять Сирией до марта 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, сирийская оппозиция, захватившая власть в стране, призвала беженцев возвращаться домой. Премьер-министр переходного правительства Мухаммед аль-Башир пообещал, что в Сирии будут соблюдены права всех религиозных групп.

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