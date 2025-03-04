'Никто не заслуживает ее больше': в США заявили, что номинируют Трампа на Нобелевскую премию мира

В США заявили о выдвижении президента страны Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Мол, он заслуживает ее больше, чем кто-либо другой в мире.

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С таким заявлением выступил конгрессмен-республиканец Даррел Исса. Он не объяснил, в чем именно состоят исключительные заслуги Трампа в установлении мира на планете, это позже сделали в его пресс-службе.

В понедельник, 3 марта, Исса, являющийся конгрессменом от штата Калифорния, заявил, что выдвигает Трампа на Нобелевскую премию мира.

"Сегодня я номинирую Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Никто не заслуживает этого больше", – написал он в своем аккаунте в сети Х.

Исса не объяснил, в чем именно состоят исключительные заслуги Трампа. Поэтому пользователи соцсети принялись гадать по этому поводу сами. Некоторые договорились до того, что за менее чем два месяца президентства Трамп якобы "остановил" сразу две войны – в Украине и на Ближнем Востоке, однако немедленно получил огромное количество возмущенных комментариев в ответ с констатацией того, что это утверждение ошибочно.

Между тем спикер Иссы Джонатан Уилкокс объяснил, что речь идет о "миротворческих усилиях" Трампа на Ближнем Востоке, пишет The Hill.

"Конгрессмен Исса недавно возглавил Codel [делегацию Конгресса] в четыре страны Ближнего Востока – он собственными глазами [видел] и от нескольких глав государств убедился, что дух мира и ухода от конфликта являются реальными и многосторонними", – сказал он.

По словам Уилкокса, Трамп якобы ведет планету к миру "способом, о котором мы не слышали много лет".

"С момента своего избрания и после приведения к присяге президент Трамп вдохновлял и продвигал дело мира – и таким образом, о котором мы не слышали много лет. Его пропаганда – это стремление к миру без войны, и мы видим, как это привлекает внимание в нескольких регионах мира сегодня – не только в одном", – подчеркнул он.

The Hill при этом подчеркивает, что действует Трамп действительно "способом, о котором мы не слышали много лет" – в частности, совершив кардинальный разворот во внешней политике, отворачиваясь от союзников, с которыми США сотрудничали последние 80 лет, и фактически став на сторону государства-агрессора России.

"Это заявление прозвучало в тот момент, когда Трамп перезагрузил политику США по поводу войны в Украине, усилив давление на украинского лидера Владимира Зеленского, одновременно разморозив отношения с президентом России Владимиром Путиным", – говорится в материале.

Издание также напомнило, что стремление получить Нобелевскую премию мира у Трампа есть давно. Его неоднократно номинировали на нее, но безрезультатно. Поэтому, отмечает The Hill, упорство, с которым Трамп настаивает на мирном соглашении между Россией и Украиной любой ценой, частично может объясняться именно его стремлением получить вожделенную премию.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп приостановил военную помощь Украине. Решение касается всей техники для Сил обороны: которая еще не была отправлена и находится в транзитных зонах. Президент США, как и полагается настоящему "миротворцу", взялся ослаблять страну, защищающуюся от агрессивного нападения. Условием возобновления помощи он называет "готовность лидера страны к мирному урегулированию".

При этом никаких требований к России в контексте завершения начатой ею агрессивной войны в Украине Трамп и его окружение до сих пор публично не озвучили.

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