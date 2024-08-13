'Никто не чувствует себя хуже относительно ситуации в Украине, чем я'. Трамп в интервью Маску о Зеленском, Путине и войне

Долгожданное интервью самого богатого человека на планете Илона Маска с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом анонсировалось как нечто грандиозное, однако едва ли не основное ли его достижение – возвращение политика на платформу X, из которой его выгнали три с половиной года назад (это произошло до того, как тогда еще Twitter приобрел Маск).

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Основатель Tesla и SpaceX четко определил цель беседы: привлечь на сторону 45-го президента США независимых избирателей, то есть тех американцев, которые не имеют предубеждения, за кого голосовать – республиканцев или демократов. Маск фактически признал, что разговор – не классическое интервью, а составляющая предвыборной кампании Трампа. Предприниматель-миллиардер задавал мягкие вопросы, которые позволили кандидату пересказать тезисы, ставшие основой его избирательной кампании. Трамп получил возможность критиковать с использованием извращенных, а часто просто ложных фактов администрацию Джо Байдена, посмеяться над кандидаткой от демократов Камалой Харрис и в очередной раз напугать Европу.

Конечно, Трамп и Маск обсудили и российско-украинскую войну. Экс-президент продолжил настаивать на том, что для разговора с крутыми ребятами типа российского диктатора Путина или северокорейского – Ким Чен Ына – нужен американский крутой парень, то есть он сам. Некоторые оценки 45-го президента США, вроде того, что нападение России на Украину было спровоцировано обещаниями Дж. Байдена принять Украину в НАТО, не выдерживают критики. Экс-президент в очередной раз заявил, что не допустил бы полномасштабного вторжения России в Украину, и рассказал о своих разговорах с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об основных заявлениях Дональда Трампа во время разговора с Илоном Маском и, главное, о том, что он сказал по Украине, – в материале OBOZ.UA.

Отрицательный прогноз и обвинение Байдена

Украина в скором времени не сможет продолжать боевые действия из-за нехватки военнослужащих, в то время как Россия по-прежнему является значительной военной силой, заявил Дональд Трамп в разговоре с Маском.

"Как известно, Россия победила Германию вместе с нами, и они победили Наполеона, а Украине не хватает личного состава, они теперь используют в боях очень молодых и очень старых", – сказал он во время трансляции в соцсети Х.

В разговоре с Маском Трамп в очередной раз озвучил российский нарратив о начале полномасштабного вторжения. Мол, одна из главных причин нападения Путина – заявления президента США Джо Байдена о том, что Украина может войти в НАТО. По его словам, когда он ушел с поста президента, российские власти начали активно перебрасывать войска на украинскую границу, что, по мнению Трампа, было связано с желанием вести переговоры, потому что Путин – хороший переговорщик. А потом Байден стал говорить глупые вещи. К примеру, что Украина может быть в НАТО. "Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет, а здесь мы берем и говорим это", – отметил Трамп.

Трамп также напомнил, что во время своего президентства он поддерживал с Путиным хорошие отношения, благодаря чему тот не решался вторгнуться в Украину. "Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Поладить с ним было бы хорошо, а не плохо", – отметил Трамп.

Изменение риторики по отношению к Зеленскому

Кандидат в президенты США, конечно, упомянул и тему помощи Украине и похвалил Зеленского. "Знаете, когда вы говорите о сокращении расходов, экономии и все остальное, честно говоря, нет никого, кто чувствовал бы себя хуже из-за ситуации в Украине, чем я, потому что я знаю, что этого никогда бы не было. Я знаком с Зеленским. Он поступил со мной благородно", – сказал Трамп, имея в виду процесс импичмента 2020 года, который демократы в Конгрессе США построили вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Тогда имя Зеленского не смогла использовать ни одна из сторон.

Изменение тональности заявлений по отношению к украинскому президенту и Украине выглядит несколько неожиданно, ведь еще в феврале этого года экс-президент США называл Владимира Зеленского "величайшим коммивояжером в истории".

"Я вам говорю, Зеленский – один из лучших продавцов в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 50 или 60 миллиардами долларов. Я никогда не мог этого сделать. Он – лучший продавец. Лучше многих", – насмешливо заявил Трамп во время выступления на предвыборном митинге.

Кажется, что определенное изменение "мировоззрения" связано не с изменением "внутреннего состояния" Трампа или переживаниями из-за страдания украинцев, а с результатами соцопросов. Во-первых, кандидатка от демократов Харрис набирает обороты, а во-вторых, американское общество с одобрением относится к поддержке Украины в ее борьбе против Путина. Трамп, как выдающийся "держатель носа по ветру", все это прекрасно понимает и меняет свою игру в этом направлении.

Обиды и обман

Кажется, смена кандидата от Демократической партии смешала планы Трампа и его команды, которые пока не могут перестроиться. Да и недавний соцопрос показывает, что Харрис лидирует в трех ключевых штатах, в разные годы голосовавших как за демократов, так и за республиканцев: Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. Все это достаточно сильно нервирует кандидата от республиканцев, который снова считает, что его уже почти одержанную победу хотят украсть. Поэтому с оппонентами он продолжает общаться привычными пошлыми образами и с неизменным упоминанием низкого IQ Камалы Харрис и особенно Джозефа Байдена.

Во время разговора с Маском Трамп повторил ряд ложных утверждений, в том числе что выборы 2020 года были сфальсифицированы, уголовные дела против него были сговором администрации Байдена, а лидеры других стран намеренно отправляют в Америку преступников и "своих непродуктивных людей".

Активно жестикулируя и подавая якобы правдивые факты, Трамп несколько раз ввел американцев в заблуждение по интересующим их вопросам.

Так, он бездоказательно утверждал, что администрация Байдена организовала уголовные дела против него, потому что "преследовала их политического оппонента". При этом по меньшей мере два дела были возбуждены государственными или местными прокурорами, то есть министерство юстиции США не имеет никакого отношения к этому процессу. Два других дела находятся под наблюдением специального прокурора, специально для того, чтобы избежать политизации.

Также Трамп преувеличил рост цен на продукты питания до "50, 60, даже 100 процентов в некоторых случаях" (рост произошел примерно на 20 процентов с начала 2021 года). Он даже соврал, что бекон сейчас стоит "в четыре-пять раз дороже, чем несколько лет назад" (средняя цена нарезанного бекона в США составила 5,83 доллара за фунт в январе 2021 года и 6,83 доллара за фунт в июне 2024).

Европа должна платить

Во время "интервью" Трамп также вернулся к любимому тезису о сумме, которую ЕС тратит на помощь Украине по сравнению с расходами США и раскритиковал торговые правила ЕС по отношению к Штатам.

"Я спрашиваю: почему они не платят столько же, сколько и мы? Почему США платят непропорционально больше на защиту Европы, чем Европа? Это бессмысленно. Это несправедливо, и с этим нужно разобраться", – сказал Трамп.

Трамп раскритиковал и дефицит торговли США с ЕС, сказав, что "они пользуются большим преимуществом, чем Соединенные Штаты, в торговле", и "хотя они не так жестки, как Китай, но они плохи".

Все это предвыборные заявления. После выборов реальность будет другой

"Ничего нового в этой беседе с Маском не прозвучало от Трампа. Все это такая же предвыборная риторика, когда он пытается сказать, что я лучше Байдена, в том плане, что, будь я президентом, не произошло бы ничего плохого как в Украине, так и в США. И когда я стану президентом, то, соответственно, найду возможности достичь компромисса и покоя. А вот что конкретно он будет делать для этого, снова не прозвучало" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

В то же время, считает Александр Мережко, заявления Трампа о том, что он договорится с мировыми диктаторами, скорее всего, не претворятся в жизнь. При своем президентстве Трамп пытался наладить отношения с Ким Чин Ыном, и ему это не удалось. С Путиным будет так же.

"То, что сегодня заявляет кандидат от Республиканской партии, – это типичная предвыборная риторика, на которую, на мой взгляд, сейчас нет смысла обращать внимание. Единственное, что мне не очень понравилось из его разговора с Маском, – это то, как он объясняет нападение Путина на Украину: мол, это ошибка Байдена относительно приглашения ее в НАТО. Якобы именно поэтому Россия и напала на Украину. Это достаточно такой опасный аргумент, который использует российская пропаганда для оправдания собственной агрессии и обвинения Запада, и в частности Соединенных Штатов", – говорит Мережко.

Но даже это учитывать не надо, считает Александр Мережко, потому что если Трамп станет президентом, то он сталкнется с другой геополитической реальностью. Сейчас его задача – максимально дискредитировать любым способом своего конкурента. В данном случае речь идет уже о Камале Харрис. Трамп по инерции продолжает это делать, критикуя вышедшего из игры Байдена.

"Трамп горячится, потому что чувствует, что ситуация изменилась и у Харрис неплохие шансы для борьбы. Что касается Украины и лично Зеленского, то в последнее время он (Трамп. – Ред.) смягчил свои заявления. На мой взгляд, это произошло после их личного общения. Ведь Трамп действительно хочет наладить хорошие отношения с Зеленским. Он понимает, что если станет президентом, то вопрос Украины становится его вопросом. Где он должен доказать свою эффективность. Поэтому действительно, во-первых, у него изменилась риторика, она стала более положительной и по отношению к Зеленскому, и по отношению к Украине. То есть я не ожидаю чего-то плохого, если даже он выиграет выборы. Трамп будет пытаться решить этот вопрос. И здесь очень многое будет зависеть от нас. Ибо Трамп в первую очередь хочет выглядеть, знаете, как победитель, как сверхчеловек, который все может и которому все удается. Мы должны использовать этот фактор в свою пользу", – отметил Александр Мережко.