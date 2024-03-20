Блог | (Николай Васильевич) Трамп, с которым сложно спорить, когда он говорит о Европе
Беседуя с бывшим лидером партии Brexit Фараджем, Трамп подтвердил, что, снова став президентом, защитит страны НАТО в случае нападения на них, но при этом Америка должна уплачивать именно свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных, и что европартнёры должны играть честно — тогда и США их будут поддерживать на 100 процентов.
Очень интересным было лирическое отступление Трампа — он сказал: "У нас есть большой и красивый океан" (я даже вспомнил Гоголя с его редкой птицей, долетающей до середины Днепра).
Это — говоря о том, что Европа ближе к войнам, чем Соединённые Штаты, то есть НАТО важнее для неё, чем для Америки, а вот уплачивают европейские страны меньше, чем США.
И скажите мне: в чём он неправ???
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