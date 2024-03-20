Беседуя с бывшим лидером партии Brexit Фараджем, Трамп подтвердил, что, снова став президентом, защитит страны НАТО в случае нападения на них, но при этом Америка должна уплачивать именно свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных, и что европартнёры должны играть честно — тогда и США их будут поддерживать на 100 процентов.

Очень интересным было лирическое отступление Трампа — он сказал: "У нас есть большой и красивый океан" (я даже вспомнил Гоголя с его редкой птицей, долетающей до середины Днепра).

Это — говоря о том, что Европа ближе к войнам, чем Соединённые Штаты, то есть НАТО важнее для неё, чем для Америки, а вот уплачивают европейские страны меньше, чем США.

И скажите мне: в чём он неправ???