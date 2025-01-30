'Никаких переговоров без Украины и Европы': глава ОБСЕ озвучила свое видение завершения войны

Любое решение о начале возможных переговоров Украины с государством-агрессором Россией о завершении войны должно быть принято исключительно самой Украиной. Кроме того, в переговорах, если они состоятся, следует учитывать голос Европы, потому что Украина является ее частью.

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Об этом сказала глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Укринформу. По ее словам, сейчас организация работает над тем, чтобы определить, что может сделать вместе с Украиной сейчас, а также, что может сделать после окончания войны и в промежуточный период.

ОБСЕ хочет быть полезной для Украины, подчеркнула Валтонен.

"Наше послание четкое: мы – к вашим услугам, и мы хотим, чтобы требования и направления нашей работы поступали непосредственно от Украины и украинцев. Главное, что я хочу донести, – мы вовлечены в процесс и хотим оставаться полезными", – подчеркнула она.

Валтонен отметила, что "ОБСЕ была краеугольным камнем европейской архитектуры безопасности с момента ее создания", поэтому допустила, что организация могла бы сыграть роль в возможных переговорах по завершению войны в Украине.

Она добавила, что Украина является неотъемлемой частью Европы, а российская агрессия выходит далеко за пределы Украины, поэтому не может быть никаких переговоров относительно Европы без участия Европы.

"ОБСЕ фактически является органом, признаваемым государствами-участниками ответственным за архитектуру европейской безопасности", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки якобы договорились о необходимости оказывать "максимальное давление" на страну-агрессора Россию. Кроме того, Брюссель и Вашингтон приняли решение о сотрудничестве по достижению "крепкого мира" в Украине.

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