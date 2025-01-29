США и ЕС согласовали стратегию 'максимального давления' на Россию: Le Monde узнало детали первого разговора Каллас и Рубио

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки якобы договорились о необходимости оказать "максимальное давление" на страну-агрессор Россию. Кроме того, Брюссель и Вашингтон приняли решение о сотрудничестве для достижения "прочного мира" в Украине.

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Как заявил изданию Le Monde на условиях анонимности европейский чиновник, об этом шла речь во время первого телефонного разговора верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас и государственного секретаря США Марко Рубио. Беседа состоялась во вторник, 28 января.

СМИ пишет, что первый контакт между Каллас и Рубио произошел после неоднократных угроз со стороны президента Штатов Дональда Трампа по вопросам торговли и обороны. Недавно он заявил, что европейские страны будут облагаться таможенными пошлинами, что является "единственным способом" добиться для США "корректного отношения". Он также призвал европейцев увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

По словам чиновника, глава дипломатии ЕС во время разговора с Рубио также "настаивала на увеличении инвестиций Европы в сферу обороны". Собеседник журналистов также сказал, что Рубио и Каллас подчеркнули "важность укрепления сотрудничества между ЕС и США" по ​​ситуации на Ближнем Востоке и вызовам, создаваемым Китаем.

"Они согласились с необходимостью сохранения максимального давления на Москву для достижения справедливого и прочного мира в Украине", — добавил он.

Журналисты напомнили, что в начале января Каллас заверила, что ЕС готов взять на себя оказание военной поддержки Украине, если Соединенные Штаты не захотят этого делать. В то же время она заявила, что уверена, что Вашингтон продолжит помогать Киеву в его борьбе с полномасштабным российским вторжением.

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии ЕС Кая Каллас 28 января рассказала, что провела телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Они обсудили войну в Украине и угрозы Ирана и Китая.

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