Нидерланды выделяют €10 млн на расследование военных преступлений в Украине: кто получит деньги

Нидерланды решили выделить 10 миллионов евро на поддержку Украины по расследованию военных преступлений. Эти средства должны помочь работе нашей прокуратуры, которая этим занимается.

Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот на итоговой пресс-конференции по результатам международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге, передает "Укринформ".

"В этом году Нидерланды выделяют 10 миллионов евро на поддержку расследования и прокуратуры Украины. Безнаказанность процветает из-за молчания. Сегодня мы высказались. Мы сказали это единым, понятным и громким голосом. Мы не признаем безнаказанности. Ни в Украине, ни где-либо", – подчеркнула она.

Брюинс Слот также сообщила, что в Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, уже были поданы первые заявления.

"Сегодня их более 100, а менее 18 месяцев назад это была только идея", – сказала министр.

Как сообщал OBOZ.UA, преступления России в Украине действительно можно расследовать через спецтрибунал. Создать его можно двумя путями: многосторонним соглашением или двусторонним соглашением между Советом Европы и Киевом, заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

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