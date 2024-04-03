В Гааге запустили международный Реестр ущерба от российской агрессии: как это будет работать

В Гааге заработал международный Реестр ущерба от российской агрессии. Продолжается работа над созданием правового инструмента, на основе которого будет создана Компенсационная комиссия, присуждающая выплаты.

Об этом сообщила недавно назначенная заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра. По ее определению, международный Реестр ущерба является лишь первой составляющей всего Международного компенсационного механизма.

Также проходят консультации по наполнению Компенсационного фонда за счет замороженных активов РФ, добавила Мудра.

Сообщается, что реестр приступит к приему заявлений у физических лиц в категорию А3 – это "Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества". На цифровой платформе заявления будут приниматься через мобильное приложение "Дія" или на портале госуслуг. Для подачи заявления нужно заполнить электронную форму, предоставить личные данные и соответствующие доказательства – подробнее об этом OBOZ.UA писал здесь.

В общей сложности реестр будет состоять из 40 категорий. В будущем он будет принимать заявления и от юридических лиц. "Речь идет, в частности, о гибели людей, пытках, сексуальном насилии, а также телесных повреждениях, принудительном перемещении и принудительном переселении лиц, потере имущества и дохода, повреждении критической инфраструктуры и других государственных объектов, ущербе, нанесенном историко-культурному наследию, окружающей среде ", – объяснили у президента Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, во время визита генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и председательствующей в Комитете министров Совета Европы министерства иностранных дел Лихтенштейна Доминик Гаслер президент Владимир Зеленский отметил важность создания Реестра убытков. Также открылся офис в Киеве.

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