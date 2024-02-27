Нидерланды выделят €100 млн на закупку боеприпасов для Украины за пределами ЕС: что известно

Нидерланды выделят более €100 миллионов на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины в государствах по всему миру. Речь идет о поддержке чешской инициативы.

Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте в соцсети Х (бывший Twitter). Такое решение он озвучил после встречи в Париже с главами государств и правительств из широкой группы стран по поддержке Украины.

По его словам, важно, чтобы союзники выполнили то, что обещали Киеву, а также обдумали, что еще могут сделать для него.

Именно поэтому, пояснил Рютте, Нидерланды выделяют более €100 млн на чешскую инициативу по быстрой поставке сотен тысяч артиллерийских снарядов в Украину.

"Мы знаем, что Путин готовится к продолжительной войне. Мы постоянно показывать, что мы непоколебимы и что время не на его стороне", – подчеркнул премьер.

Он добавил, что именно по этой причине Нидерланды заключают соглашение о безопасности с Украиной, чтобы продолжать оказывать украинцам поддержку по крайней мере в течение следующих 10 лет, а в целом гарантировать будущую безопасность обеих стран.

Напомним, что Чехия нашла за границей 800 тысяч артиллерийских боеприпасов: 500 тыс. калибра 155 мм и еще 300 тыс. калибра 122 мм. Президент страны Петр Павел заявил, что Прага может передать их Украине в считанные недели, но для этого должна заручиться быстрым финансированием от США, Германии, Швеции и других партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды стали одной из стран, присоединившихся к коалиции дронов для Украины на встрече в формате "Рамштайн". Хотя министер обороны Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам уже передает Киеву беспилотные летательные аппараты.

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