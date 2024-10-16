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Нидерланды приобретут 46 танков Leopard: министр обороны назвал причину

Михаил Левакин
Мир
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Нидерланды приобретут 46 танков Leopard: министр обороны назвал причину

Министерство обороны Нидерландов решило закупить 46 германских танков Leopard-2A8. Также будут приобретены новые противовоздушные системы.

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Об этом законодателям Нидерландов сообщил новый государственный секретарь по обороне Гейс Туйнман. На закупку танков потратят от 1 до 2,5 млрд евро – таким образом, Нидерланды присоединяются к инициативе правительства Германии по совместному заказу танков Leopard 2A8 для снижения цены.

"Планируется, что первые современные боевые танки поступят в 2027 году, а последние - в 2030 году. С этого момента вооруженные силы Нидерландов снова будут иметь полный танковый батальон, рассчитанный на 500 солдат", – отметило минобороны страны.

На сегодняшний день Нидерланды арендуют танки у стран НАТО. Ранее правительство сообщало, что в стране хотят вновь создать собственный, полный танковый батальон – но частично роботизированный.

Обычно танковый батальон состоит из 52 танков, но пока закупается только 46 танков. После чего будет закуплено шесть дополнительных, беспилотных танковых систем.

Нидерланды приобретут 46 танков Leopard: министр обороны назвал причину

"Танки имеют важное значение для боевой мощи вооруженных сил. Они имеют тяжелое вооружение и обеспечивают защиту от вражеского огня. С новыми танками Нидерланды усиливают боевую мощь своих вооруженных сил. Делая это, мы также выполняем требования НАТО к Нидерландам", – говорит Туйнман.

Что касается нового ПВО – будут приобретены четыре установки SHORAD (системы противовоздушной обороны малой дальности) и шесть установок MRAD (средней дальности).

В целом проект обновления системы ПВО страны будет стоить около 2,6 млрд евро, а поставка новых систем будет происходить поэтапно с 2028 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Нидерландов Брекельманс заявил, что у страны много знаний и технологий в сфере использования и производства беспилотных летательных аппаратов. БПЛА сейчас очень важны на поле боя, поэтому Амстердам готов поделиться с Киевом опытом в этой сфере.

Кроме того, господин Брекельманс призвал союзников быть готовыми к тому, что Киев нуждается в долгосрочной поддержке. Министр считает, что полномасштабная война в Украине не завершится ни в 2024 году, ни в 2025 году. Поэтому военную помощь нужно будет оказывать Киеву еще долго.

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