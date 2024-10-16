Нидерланды приобретут 46 танков Leopard: министр обороны назвал причину

Министерство обороны Нидерландов решило закупить 46 германских танков Leopard-2A8. Также будут приобретены новые противовоздушные системы.

Видео дня

Об этом законодателям Нидерландов сообщил новый государственный секретарь по обороне Гейс Туйнман. На закупку танков потратят от 1 до 2,5 млрд евро – таким образом, Нидерланды присоединяются к инициативе правительства Германии по совместному заказу танков Leopard 2A8 для снижения цены.

"Планируется, что первые современные боевые танки поступят в 2027 году, а последние - в 2030 году. С этого момента вооруженные силы Нидерландов снова будут иметь полный танковый батальон, рассчитанный на 500 солдат", – отметило минобороны страны.

На сегодняшний день Нидерланды арендуют танки у стран НАТО. Ранее правительство сообщало, что в стране хотят вновь создать собственный, полный танковый батальон – но частично роботизированный.

Обычно танковый батальон состоит из 52 танков, но пока закупается только 46 танков. После чего будет закуплено шесть дополнительных, беспилотных танковых систем.

"Танки имеют важное значение для боевой мощи вооруженных сил. Они имеют тяжелое вооружение и обеспечивают защиту от вражеского огня. С новыми танками Нидерланды усиливают боевую мощь своих вооруженных сил. Делая это, мы также выполняем требования НАТО к Нидерландам", – говорит Туйнман.

Что касается нового ПВО – будут приобретены четыре установки SHORAD (системы противовоздушной обороны малой дальности) и шесть установок MRAD (средней дальности).

В целом проект обновления системы ПВО страны будет стоить около 2,6 млрд евро, а поставка новых систем будет происходить поэтапно с 2028 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Нидерландов Брекельманс заявил, что у страны много знаний и технологий в сфере использования и производства беспилотных летательных аппаратов. БПЛА сейчас очень важны на поле боя, поэтому Амстердам готов поделиться с Киевом опытом в этой сфере.

Кроме того, господин Брекельманс призвал союзников быть готовыми к тому, что Киев нуждается в долгосрочной поддержке. Министр считает, что полномасштабная война в Украине не завершится ни в 2024 году, ни в 2025 году. Поэтому военную помощь нужно будет оказывать Киеву еще долго.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!