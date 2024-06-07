Нидерланды инвестируют €400 млн в производство бронетехники для ВСУ

Нидерланды инвестируют 400 миллионов евро в шведский фонд по производству боевых машин пехоты CV90 для Украины. Большая часть этой техники будет производиться в Нидерландах.

Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, передает De Telegraaf. Правительство также планирует расширить собственную оборонную промышленность. К примеру, будет создан фонд стартапов на оборонном рынке, в который из казны вложили 25 миллионов евро. Еще 54 миллиона евро инвестируют в разработку дронов для вооруженных сил Нидерландов.

Как пишет NOS, для военной поддержки Киева Нидерланды ищут сотрудничества с другими европейскими странами.

"Европейские производственные мощности должны быть увеличены для Украины, но также и для нас самих", – сказала Оллонгрен.

"Наши вооруженные силы должны быть готовы к бою, и сроки поджимают", – добавила она.

Инициативы правительства должны привести к тому, что нидерландская и европейская оборонная промышленность будут производить продукцию быстрее и более инновационно – как для ВСУ, так и для собственного оборонного развития.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды не будут возражать, если Украина после получения истребителей F-16 захочет использовать их даже на территории России как средство самозащиты. Это 31 мая подтвердила министр иностранных дел страны Ганке Брюйнс-Слот.

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