Нетаньяху заявил, что Израиль построит забор на границе с Иорданией: в чем причина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о строительстве забора на границе с Иорданией. Его построят для того, чтобы остановить контрабанду оружия из Ирана.

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Об этом он сообщил в воскресенье, 3 сентября, на своей странице в социальной сети Х, ранее известной, как Twitter. Премьер отметил, что стена появится на восточной границе государства.

Он напомнил, что ранее был установлен забор на южной границе государства (с Египтом). Таким образом было остановлено проникновение в Израиль более миллиона агентов из Африки, "которые уничтожили бы страну".

"Теперь мы построим забор на нашей восточной границе (Иордания) и гарантируем, что оттуда также не будет проникновения. Защитим наши границы – защитим нашу страну", – заявил Нетаньяху.

Издание The Jerusalem Post отметило, что такое объявление Нетаньяху прозвучало через несколько дней после того, как ЦАХАЛ (Вооруженные силы Израиля) заявил, что помешал попытке контрабанды взрывчатки иранского производства из Иордании. Это произошло в июле 2023 года.

"В конце июля ЦАХАЛ объявил, что предотвратил "необычную" попытку контрабанды оружия в долине реки Иордан недалеко от Ашдот-Яакова. Предполагается, что взрывчатка предназначалась террористическим организациям на Западном берегу реки. Расследование контрабанды было поручено Шин-Бет (Службе безопасности Израиля", – говорится в материале

Издание добавило, что министр обороны Йоав Галлант проинформировал комитет Кнессета по иностранным делам и обороне, что будет построен новый забор на границе с Иорданией, чтобы предотвратить контрабанду оружия на Западный берег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен оказывать военную поддержку Украине для борьбы с российской оккупационной армией. Глава правительства, в частности, заявил, что Израиль не станет передавать ВСУ системы противовоздушной обороны "Железный купол".

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