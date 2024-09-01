Гибель шести заложников в секторе Газа: оппозиция Израиля призвала к общенациональной забастовке

В Израиле оппозиция объявила о проведении 2 сентября общенациональной забастовки после обнаружения военными тел шестерых израильских заложников в секторе Газа. Вечером 1 сентября тысячи людей в нескольких крупных городах уже вышли на протесты.

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Об этом пишет ВВС. Протестующие требуют от властей добиться немедленного освобождения удерживаемых группировкой ХАМАС заложников.

Так, Израильская федерация профсоюзов объявила 2 сентября всеобщую забастовку, предупредив о закрытии аэропорта Бен-Гурион. Также частично будут закрыты школы и детские сады, не будут работать многие правительственные учреждения и частные компании.

Вечером в воскресенье тысячи людей приняли участие в массовых демонстрациях по всему Израилю. В частности митинги прошли в Иерусалиме и в Тель-Авиве.

"Протестующие, многие из которых были одеты в израильские флаги, собрались в крупных городах, включая Тель-Авив и Иерусалим, требуя, чтобы правительство достигло соглашения об освобождении оставшихся заложников, захваченных ХАМАС во время атак 7 октября. Демонстрации прошли после того, как крупнейший израильский профсоюз Гистадрут призвал к общенациональной всеобщей забастовке в понедельник, призвав правительство заключить соглашение", – пишет издание.

Воскресные протесты были мирными, но демонстранты прорвали полицейские кордоны, заблокировав главную автомагистраль в Тель-Авиве.

Прорываясь через кордоны на шоссе Аялон, протестующие скандировали "Полицейские, полицейские, кого вы защищаете?",и "Позор, позор", "Живыми, живыми, они нам нужны живыми". Некоторые развешивали желтые ленты – символ солидарности с заложниками.

В Иерусалиме огромная толпа демонстрантов собралась у офиса премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Как сообщал OBOZ.UA, в армии обороны Израиля заявили, что нашли тела шести заложников, убитых боевиками ХАМАС. Их обнаружили в одном из туннелей в Газе, которыми пользовались террористы.