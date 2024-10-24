Непростые времена для Грузии: выборы могут повлечь за собой Майдан, кровопролитие и 'помощь' РФ в подавлении народных выступлений

Планируемые на 26 октября парламентские выборы в Грузии могут оказаться самыми драматичными в новейшей истории страны и во многом определят ее дальнейшую судьбу.

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В течение многих лет ЕС был уверен, что его демократическая повестка дня в конце концов выведет Грузию, а также Молдову с орбиты Кремля в сторону Запада. Эту уверенность подкрепляли опросы, свидетельствующие, что в обеих странах значительное большинство населения выступает за вступление в ЕС. Однако состоявшиеся в Молдове выборы должны быть в Грузии, говорят, что это оптимистическое видение становится все менее реалистичным. Молдова хотя и проголосовала за членство в ЕС, но с минимальным преимуществом, а партия "Грузинская мечта", которую не безосновательно обвиняют в тесном сотрудничестве с Кремлем, и которая, как ожидается, победит 26 октября, намерена проводить политику, которая исключит возможность членства в ЕС .

Грузинская оппозиция считает, что страна быстрыми темпами движется к диктатуре, а правящая партия и ее "хозяин" Иванишвили, сколотивший состояние в РФ, все сильнее втягивают ее в орбиту Кремля.

О том, что сегодня происходит в Грузии, – в материале OBOZ.UA.

По российскому сценарию

"Грузинская мечта" (далее – ГМ. – Ред.) никогда не отличалась умеренностью в своей предвыборной агитации, но нынешняя кампания омрачает все прошлые и основана на трех посылах: страхе войны, угрозам уничтожения оппонентов и заявлений о возвращении отколовшихся территорий.

Правящая партия уже отметила – если она получит конституционное большинство в парламенте, запретит "коллективное Национальное движение". Позже премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уточнил, что в это понятие власти включают не только партию Саакашвили, но, по сути, все основные оппозиционные партии в стране, в том числе те, которые не входят в коалицию с "Единым национальным движением" . По словам Кобахидзе, нынешнюю власть вполне устроит, если у Грузии останется однопартийный парламент.

Бидзина Иванишвили стремится по примеру Путина "оставить в стране оппозицию", но только если место "внешней агентуры" займут "здоровые, патриотические силы". Однако такими грузинские власти не считают ни одну из серьезных политических сил, участвующих в нынешних выборах. То есть выходит, что все оппоненты ГМ попадут под запрет.

Первые шаги по уничтожению своих оппонентов Иванишвили сделало еще в апреле, когда правительство объявило о принятии закона об "иностранных агентах", снова по примеру РФ. Закон обязывает организации, получающие финансирование из-за границы, включая СМИ и антикоррупционные группы, регистрироваться как агенты иностранного государства. В противном случае их деятельность будет запрещена. После вступления закона в силу ЕС заявил, что прекращает рассмотрение заявки Грузии на вступление в союз. При этом около 80 процентов грузин выступают именно за вступление в ЕС.

В оппозиции считают, что Иванишвили либо получает приказы непосредственно от Кремля, либо намеренно стремится разрушить связи Грузии с Западом, чтобы укрепить свою власть. Тоже говорит и президентка страны Саломи Зурабишвили, которая заявила, что Россия ведет в Грузии "гибридную войну", а Иванишвили подвергся давлению Москвы и теперь пытается сорвать "путь страны в Европу".

Движение на сближение с агрессором

Россия контролирует пятую часть Грузии: Абхазию и Южную Осетию. Несмотря на это, между Москвой и Тбилиси в последние годы наблюдается потепление. Россия отменила визы для грузин, возобновила авиасообщение и часто отмечает "умеренную политику действующей грузинской власти".

Активный курс на сближение с Москвой был взят именно при приходе к власти "Грузинской мечты". Это неудивительно, ведь согласно данным грузинской оппозиции, Иванишвили владеет несколькими компаниями в России и управляет своим бизнесом и активами через доверенных лиц. Его родственники также занимаются там "активной предпринимательской деятельностью". Что, конечно, невозможно без разрешения российских властей.

Лидер "Грузинской мечты" и действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, известный антизападной и антиукраинской риторикой. Именно он в 2019 году, будучи спикером парламента, пригласил в зал заседаний прокремлевскую организацию – Межпарламентскую ассамблею православия. По его приглашению глава ассамблеи, русский православный коммунист (в России и такое бывает) Гаврилов, сел в кресло спикера. Тогда все кончилось скандалом, но, как видим, не поставило крест на политической карьере Кобахидзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя заявления представителей ГМ, замечала, что они "очень часто раздаются в унисон с российскими нарративами". Например, Грузия не желает придерживаться резолюции Европарламента, призывающей ввести санкции против России.

"Мечта" Путина

Москва заинтересована в победе "Грузинской мечты" на парламентских выборах, ведь это продемонстрирует сохранение какого-либо ее влияния на постсоветском пространстве и особенно в Закавказье, где продолжается экспансия Турции. Для Кремля важно приостановить интеграцию Грузии с Евросоюзом и не допустить в НАТО. Очевидно, что Кремль, несмотря на войну в Украине, по-прежнему готов вливать большие деньги в кампании по покупке голосов и дезинформации, чтобы снова утвердить свою власть.

И в Молдове, и в Грузии Москва продвигает пропагандистскую идею о том, что страны, выступающие за ЕС или НАТО, играют с огнем, рекомендуя нейтралитет как противоядие от конфликтов. То же транслирует и "Грузинская мечта", которая отрицает свою пророссийскую ориентацию и обвиняет таинственную "глобальную партию войны" в том, что она пытается втянуть Грузию в конфликт с РФ.

Будет ли Майдан?

Российская служба внешней разведки обвинила США в подготовке мятежей в Грузии во главе с президентом страны. Якобы Вашингтон готовит повторение "Революции роз" после парламентских выборов 26 октября.

В "Грузинской мечте" также разгоняют волну о "государственном перевороте". "СВР РФ лишь повторила то, о чем мы говорим уже три года", – сказал кинорежиссер Георгий Хаиндрава, который считается одним из идеологов ГМ. демократического истеблишмента" США постараются устроить в Тбилиси "государственный переворот".

Кажется, Россия готова помочь "Грузинской мечте" сохранить власть, если Тбилиси обратится в Москву с этой просьбой, - по сообщению телеканала "Пирвели", такое заявление сделал заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Климов на встрече "Клуба друзей России" в Москве. Климов также занимает должность главы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, но, похоже, наряду с этим он занимается "вмешательством" во внутренние дела соседних государств.

Противопоставление Украине

Если до полномасштабной войны украинско-грузинские отношения были абсолютно дружественными, партнерскими, более того, во многих случаях предпринимались шаги для того, чтобы вместе ускорять вступление в Европейский Союз и НАТО, то после начала войны все это резко изменилось. Это проявилось в том, что Грузия, как не раз заявляли руководители этой страны, заняла позицию нейтралитета. Исходя из того, что по их мнению руководство Грузии должно было сделать все и делает все для того, чтобы не дать втянуть себя в войну против России. Именно этот лозунг стал одним из приоритетов в предвыборной кампании ГМ.

Грузинские пользователи в социальных сетях даже предполагают, что в избирательной кампании "Грузинской мечты" принимают участие российские политтехнологи. Все потому, что основной упор правящая партия сделала необходимость ревизии отношений с Россией и противопоставляла себя Украине. Например, использовался тезис, что если к власти придет оппозиция – Грузию ждет судьба украинских городов, то есть война и разруха. Для наглядности "Грузинская мечта" распространила агитационные материалы, в которых использованы изображения разрушенных украинских городов.

В МИД Украины осудили такие действия руководства Грузии, заявления назвали "недружественными", а использование в политической рекламе изображений разрушенной страны - "позорным". В ответ на это заявление из Грузии посыпались обвинения в сторону украинских властей. Спикер тамошнего парламента Шалва Папуашвили заявил, что официальные лица Украины в том числе пытались вовлечь Грузию в военный сценарий.

Чего ждать?

Заявления о возможных народных выступлениях "инсценированы извне" ГМ делает не просто так. Нынешние выборы действительно судьбоносные. "Грузинская мечта", которая не выпускает власть из рук с 2012 года, сама превратила их в вопросы жизни и смерти. В правящей партии и ее основателя Иванишвили мотивация велика – слишком много нажитых врагов внутри страны и недругов на Западе. Потеря власти может привести к тому, что Саакашвили окажется на свободе, а Иванишвили займет его место за решеткой. Похоже, для этого будут применены не только админресурс, но и масштабные фальсификации. победу", заранее и разгоняют историю с переворотом.

Саломе Зурабишвили уже обвинила правящую партию в подготовке фальсификации парламентских выборов. По ее словам, власти оказывают давление на госслужащих, заставляя их голосовать за ГМ, нападают на активистов оппозиции, угрожают журналистам и усложняют возможность проголосовать грузинам за рубежом. Зурабишвили даже представила план действий на случай победы оппозиционных сил. Она называет его формулой разрешения политического кризиса и возвращения на путь интеграции в Евросоюз.

"Иванишвили придется фальсифицировать выборы, чтобы сохранить власть, но грузинский народ не примет результаты украденных выборов", – говорит и глава "Единого национального движения" Бокучава.

Что касается судьбы Грузии после выборов, то если снова победит партия Иванишвили, то будет продолжаться дальнейшее сползание Грузии в орбиту Москвы со всеми отрицательными последствиями для евроатлантического сотрудничества. Победа прозападной оппозиции – откат в отношениях с Россией, сближение с Западом, а также преследование нынешних национальных элит из-за антикоррупционной повестки дня.

Выборы и ответят на вопрос – куда будет двигаться Грузия

Выборы действительно важны, ведь очень конкретно и жестко стоят вопросы – будет ли Грузия идти дальше европейским путем, или превращаться в авторитарное, а затем тоталитарное государство по образцу Беларуси или России? Будет ли Грузия идти в соответствии с свободой народа в Европу или будет ли страна в соответствии с волей Иванишвили отходить от европейских идеалов и будет двигаться в сторону Москвы? Вот то, что сегодня требует ответа – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Грузии (2017-2022) Игорь Долгов, возглавлявший Миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции.

По словам Игоря Долгова, перед выборами ситуация выглядит следующим образом - есть "Грузинская мечта", и есть оппозиция, которая была традиционно очень разрознена, необъединена, но под давлением обстоятельств и угрозы для будущей страны все же нашла в себе силы и сделала определенные шаги для того, чтобы объединиться. Если не в единую силу, то по крайней мере в четыре объединения, которые все же вместе, как оппозиция, идут на эти выборы.

Большую роль в этом процессе сыграла президентка Грузии Зурабишвили, которая в свое время избиралась как негласный представитель ГМ, но поняла весь трагизм ситуации и отошла от правящей партии, понимая, что европейское будущее Грузии гораздо важнее, чем идеи Иванишвили. Ведь если планы Грузинской мечты удастся реализовать, это будет означать, что еще одна страна подвергнется влиянию Москвы.

"Что касается заявлений относительно возможных протестов, то надо понимать, что для Грузии массовые события в этом направлении не являются чем-то уникальным. Мы помним большое собрание грузин, недавно выводивших на уличные протесты против закона об иноагентах не как представители партий, а просто как граждане. Мы также помним, что было, когда Россия напала на Украину. Как стихийно жители Грузии во многих городах выходили, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку с Украиной. Все это часть политической жизни сегодняшней Грузии", – отмечает Игорь Долгов.

По мнению дипломата, как будет проходить послевыборный процесс, сказать трудно, но остается только надеяться, что все произойдет мирным путем. И остается надеяться, что возможности для фальсификаций со стороны властей ограничиваются каждым шагом.

Можно ли ожидать жестких действий власти против народных выступлений, то для грузинских властей нет предела. Но, во-первых, эти силы ограничены, поскольку речь идет о полиции и спецназе, армия вряд ли будет задействована. Во-вторых, все же есть эффект обратной силы, когда сопротивление может охватить не только Тбилиси, а пойти по всей стране, и тогда у власти просто не хватит ресурсов, чтобы это сделать, считает Долгов.

Что касается обращения за какой-либо помощью в Россию в случае начала протестов и не возможности их погасить, то Игорь Долгов не исключает такого развития событий, но это было бы позором для Грузии как страны, как для нации.

"На самом деле, если посмотреть на то, какие аргументы сейчас имеет партия власти, а все годы полномасштабной война в Украине у них проходят под лозунгом: "Не дадим втянуть Грузию в войну и открыт второй фронт против России". И на этом они строили свою политику Но это не очень сработало и исчерпано себя и нынешние грузинские власти переходят к тому, что обещают восстановить территориальную целостность и вернуться к совместному существованию с Абхазией и Северной Осетией. Хотя этого не будет. грани фола и граничащие или на самом деле ложь, что говорит об ощутимой неуверенности в будущих результатах выборов", – отметил Игорь Долгов.