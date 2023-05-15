'Непростая задача': Сунак после переговоров с Зеленским сделал заявление об истребителях для Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна делает все, чтобы перейти к передаче Украине пакетов с истребителями. Этот вопрос остается на повестке Соединенного Королевства и был особо остро поставлен во время визита украинского гаранта Владимира Зеленского в Лондон.

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Слова британского политика передает The Guardian. Впрочем, перейти на новый уровень поддержки в виде самолетов не так просто, как может показаться.

"Это непростая вещь. Это касается не только предоставления самолетов, но и обучения пилотов и всей логистики, которая сопутствует этому, и Великобритания может сыграть в этом большую роль", – подчеркнул Сунак.

В очередной раз он напомнил, что британские пилоты готовы обучать коллег из Украины. Это является неотъемлемым и первым шагом к передаче истребителей для войны против России.

Кроме того, представители Сунака добавили в беседе с журналистами, что Лондон не собирается передавать украинским Воздушным силам истребители F-35 или "Тайфуны", состоящие на вооружении Соединенного Королевства. Киев считает, что именно F-16 остается наиболее оптимальным вариантом для осуществления противостояния оккупантам из РФ в воздухе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Великобритания готовится к началу обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Лондон также сотрудничает с другими странами в вопросе поставки Украине этих боевых самолетов.

Радикальную позицию по оказанию помощи Украине на фронте занял и польский лидер Гитанас Науседа. Он призвал страны Запада перейти все "красные линии" и оправить боевые самолеты и ракеты большой дальности.

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