'Непреклонная солидарность и поддержка': в канадской провинции провозгласили сентябрь месяцем украинского культурного наследия

В канадской провинции Онтарио вступил в силу закон, провозглашающий сентябрь месяцем украинского культурного наследия в Канаде. В частности, принятый 12 декабря законодательным органом провинции законопроект уже 20 декабря был подписан лейтенант-губернатором Онтарио Эдит Дюмон.

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Об этом рассказали генконсул Украины в Торонто Олег Николенко и автор закона, канадский народный избранник Шереф Сабави. Первый заметил, что это "исторический момент для партнерства Украина-Онтарио", а второй объяснил, что месяц выбран не случайно – именно в сентябре 1891 года было впервые задокументировано прибытие украинских иммигрантов в Канаду.

"День украинского культурного наследия будет не только признавать вклад украинской общины Онтарио, но и будет демонстрировать непреклонную солидарность и поддержку народа Украины в его борьбе за свободу, независимость и демократию", – отметил Николенко и показал уже подписанный закон.

Г-н Сабави рассказал, что в первый раз дни украинского культурного наследия в Онтарио будут отмечать уже в следующем году. Причем празднования украинского наследия начнутся еще в августе, со Дня независимости Украины, а затем продолжится до конца месяца.

"С гордостью могу сказать, что многолетняя работа над законопроектом увенчалась успехом. В следующем сентябре мы прекрасно проведем время, отмечая украинско-канадское наследие, узнавая больше об их культуре и отмечая достижения общины", – отметил господин Сабави.

В Онтарио более 340 тысяч канадцев считают себя украинцами. Именно Канада остается "безопасным убежищем и местом возможностей для украинцев, убегающих от преследований, насилия, войны и угнетения в своей родной стране", добавил канадский народный избранник.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Канады обсуждает с Украиной возможность отправить Силам обороны страны часть огнестрельного оружия, на использование которого Оттава наложила запрет.

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