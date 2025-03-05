'Непреклонная преданность': Стармер поддержал Зеленского и Украину в стремлении к миру

Во вторник, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Последний приветствовал "непреклонную преданность украинского лидера обеспечению мира".

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Об этом пишет Sky News. Стармер проинформировал Зеленского о дискуссии, которую он имел с президентом США Дональдом Трампом, и сказал, что "жизненно важно, чтобы все стороны работали над достижением продолжительного и безопасного мира в Украине как можно быстрее".

"Подчеркнув, что любой мир для Украины должен быть продолжительным и безопасным, премьер-министр сказал, что никто не хочет мира больше, чем Украина", – отметил представитель Даунинг-стрит.

Владимир Зеленский сообщил, что со Стармером он обсудил развитие событий, политики обменялись видением следующих шагов. Украина координирует позиции с Британией и делает все возможное, чтобы как можно быстрее достичь гарантированного мира и положить конец этой войне.

"Мир нужен нам всем. Справедливый мир с четкими гарантиями безопасности. Вместе с лидерством США и всей Европой это абсолютно достижимо", – написал гарант.

Он поблагодарил Стармера за советы и поддержку в это сложное время.

"Мы будем всегда помнить все, что британский народ сделал для украинцев и украинок и нашей общей безопасности", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кир Стармер заявил, что в войне в Украине именно Россия является агрессором, а кремлевский диктатор Владимир Путин никогда не держал данного им слова. Поэтому мир должен поддерживать Украину и Владимира Зеленского как военного лидера, а не подхалимничать перед Путиным.

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