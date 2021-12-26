"Неопытное" окружение и реальная угроза со стороны России: NYT написал статью-предупреждение для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на ряд ключевых должностей политически неопытные кадры. Это вызывает беспокойство и может иметь ужасающие последствия на фоне угрозы нового вторжения России.

Об этом говорится в статье пулитцеровского лауреата корреспондента московского бюро The New York Times Эндрю Крамера. Автор обратил внимание, что люди из студии "Квартал 95", которые сегодня занимают высокие должности в нашей стране, не имеют опыта ведения дипломатии или войны.

В частности, Крамер вспомнил главу Офиса президента Андрея Ермака, бывшего юриста и кинопродюсера, главу СБУ Ивана Баканова, который в прошлом был директором "Квартала-95", а также первого советника Зеленского Сергея Шефира, работавшего сценаристом и продюсером. В материале также упоминается статья Bihus.info, в которой украинские журналисты насчитали по меньшей мере 30 назначений "кварталовцев" в госсекторе. К тому же отмечается, что их карьеры стремительно развиваются.

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Крамер считает, что "любительская ошибка" "неопытного" окружения Зеленского может стать поводом для войны, что "значительно усугубит трение между Россией и США". В то же время журналист согласился, что юмор, которым владеют эти люди, может являться инструментом в дипломатии.

Напомним, приближенные к Зеленскому люди сейчас строят карьеру в СБУ, АМКУ, "Укрзалізниці", Кабмине и Верховной Раде. Речь идет не только об известных ранее сотрудниках "Квартала 95", например, Иване Баканове или Юрии Корявченкове, но также о тех, кто стал публично известен после победы Зеленского на президентских выборах в 2019 году.

Например, в журналистском расследовании речь идет о государственной уполномоченной АМКУ Ирине Копайгоре, ранее работавшей преподавателем. Связь с Зеленским журналисты увидели, что отец женщины раньше был преподавателем у президента в Криворожском экономическом институте.

А заместителем начальника Центрального управления СБУ стала Анна Кучук, муж которой в начале 2019 перевел в избирательный фонд Зеленского почти 370 тысяч гривен.

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