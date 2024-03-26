Немецкий оборонный концерн увеличит производство боеприпасов на средства ЕС

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall увеличит производство боеприпасов. Финансирование для этого компания получит от Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall. В рамках программы поддержки производства боеприпасов (ASAP) ЕС выделил Rheinmetall более 130 миллионов евро субсидий, что составляет более четверти от общей суммы в 500 миллионов евро, выделенной Европейской комиссией в марте.

Эти средства, в частности, будут направлены на шесть проектов, проводимых европейскими подразделениями Rheinmetall AG.

Финансирование от ЕС будет поддерживать проекты на предприятиях Германии, Венгрии, Румынии и Испании. Подписание соответствующих грантовых соглашений планируется в мае 2024 года.

Генеральный директор Rheinmetall AG, Армин Паппергер, выразил благодарность Европейскому Союзу за доверие и включение компании в программу финансирования.

"Мы благодарны за то, что Европейский Союз доверился нам как одному из важнейших европейских поставщиков 155-мм боеприпасов и учел нас в своей программе финансирования", – сказал он.

Паппергер подчеркнул, что война между Россией и Украиной подчеркнула важность артиллерии в современных боевых условиях. Боеприпасы от Rheinmetall станут не только важны для Украины, но и для укрепления арсеналов европейских стран.

Он также отметил, что война России против Украины показала большое значение артиллерии на современном поле боя. Боеприпасы необходимы Украине, а также для пополнения арсеналов армий стран Европы.

Компания Rheinmetall увеличивает свои производственные мощности с 2022 года и планирует производить до 1,1 миллионов артиллерийских снарядов ежегодно до 2027 года. Также ожидается начало производства до 1,5 миллионов металлических модульных зарядов и 3000 тонн взрывчатки ежегодно начиная с 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, находящийся в Дюссельдорфе немецкий концерн Rheinmetall обещает поставить для украинской армии большое количество боеприпасов и бронированной техники в этом и в следующем году.

Немецкий концерн Rheinmetall создал совместное предприятие с "Украинской оборонной промышленностью" (бывший "Укроборонпром"). Совместная компания будет заниматься обслуживанием и ремонтом техники, полученной Украиной от партнеров.

Rheinmetall также построит новый завод по производству боеприпасов, который будет выпускать их только для Украины и Германии. Сделать это обещают в рекордно короткие сроки, а саму продукцию выпускать быстро.

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