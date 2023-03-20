Немецкие БМП Marder уже направляются в Украину, – министр обороны Писториус

Немецкие боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину. Всего Германия обещала поставить 40 таких БМП.

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О начале поставок 20 марта сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах встречи министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе, передает CNN. Он отметил, что машины уже в пути, но конкретных дат называть не стал.

В январе Берлин объявил, что поставит Украине 40 машин Marder. Тогда же украинские военные прибыли в Германию для обучения управлению БМП.

Marder (в переводе с нем. "Куница") – немецкая гусеничная БМП концерна Rheinmetall. Предназначена для передвижения солдат на поле боя. Использовалась армией ФРГ с начала 1970-х годов, но постоянно модернизировалась. Всего было произведено около 2 тыс. единиц.

На момент поступления на вооружение Marder обходила всех конкурентов по степени защищенности. Ее высокая скорость движения позволяет действовать в составе ударной группы вместе с танками Leopard.

Сейчас Бундесвер постепенно выводит Marder из эксплуатации, но сотни единиц все еще остаются на вооружении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Rheinmetall спрогнозировали, что Marder смогут подготовить к отправке в Украину в конце марта 2023 года. Компания работает на полную мощность, возможности Rheinmetall были удвоены и даже утроены.

– Генерал Бундесвера Эберхард Цорн отмечал, что Leopard 2 и БМП Marder прибудут в Украину уже в марте. Техника будет поставлена с комплектами запчастей и боеприпасов.

– Сравнение немецкой Marder и американской Bradley – в материале по ссылке.

– 20 марта главы МИД ЕС утвердили план поставки боеприпасов для Украины, который предусматривает передачу 1 млн снарядов в течение года.