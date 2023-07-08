Немецкая разведка прослушивала разговоры Пригожина и Лукашенко в день мятежа – Tagesschau

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) могла получить доступ к разговорам главаря группы Вагнера Евгения Пригожина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко во время мятежа в РФ в конце июня. Немецкая разведка также могла заранее узнать саму планировку мятежа.

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Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на данные журналистов радиостанций WDR и NDR. В частности, Федеральная разведывательная служба могла получить информацию о возможном мятеже еще через неделю.

После этого германская сторона пыталась проверить эту информацию, контактируя с представителями других стран Запада.

А во время разговоров 24 июня, когда "вагнеровцы" шли братья Москву, немецкая разведка отслеживала общение между Пригожиным и Лукашенко.

Лукашенко договорился о соответствующих гарантиях безопасности для Пригожина, если он остановит попытку переворота. В результате последний прекратил мятеж и должен был отправиться в Беларусь в обмен на отсутствие наказания.

Представитель немецкой разведки отказался комментировать этот вопрос.

"Служба разведки обычно не комментирует публично вопросы, касающиеся каких-либо разведывательных данных или деятельности", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Wall Street Journal сообщила, что во время вооруженного бунта вожак ППК "Вагнер" Евгений Пригожин намеревался захватить в плен министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Сделать это он планировал в Ростове-на-Дону; о планах Пригожина, вероятно, знал командующий ПКС РФ генерал Сергей Суровикин;

– Шойгу приказал ликвидировать наемников ППК "Вагнер", оставшихся воевать на временно захваченных территориях Украины. На фронте отношение к "вагнеровцам" значительно ухудшилось.

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