Немецкая газета Bild заменит часть редакторов искусственным интеллектом: ожидаются сотни увольнений

Крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид Bild намерена заменить целый ряд своих редакторов искусственным интеллектом (ИИ). Часть работников ждет увольнение.

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Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на электронное письмо компании Axel Springer Verlag – издателя Bild – к сотрудникам. Отмечается, что к таким действиям в газете намерены прибегнуть в рамках программы сокращения расходов на 100 миллионов евро.

"К сожалению, газета расстанется с коллегами, у которых есть задачи, которые в цифровом мире выполняются искусственным интеллектом и/или автоматизированными процессами", – заявил издатель.

Из-за этого работу потеряют редакторы, персонал печатного производства, корректоры и фоторедакторы – их работу переберет на себя ИИ.

Кроме того, Bild также реорганизует свой региональный газетный бизнес. Ожидается, что это приведет к сотням увольнений.

Отметим, что в феврале этого года исполнительный директор Axel Springer Verlag Матиас Депфнер заявил, что издатель будет "исключительно цифровой медиакомпанией". Он считает, что инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут "сделать независимую журналистику лучше, чем она была, или заменить ее".

Депфнер также предположил, что искусственный интеллект вскоре станет "лучшим агрегатором информации, чем люди". В будущем же, по его словам, останутся лишь те издатели, которые могут создавать "лучший оригинальный контент", например, он упомянул издания с журналистскими расследованиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики уже призывают ограничить уровень, которого может достичь ИИ, или вообще прекратить его развитие, поскольку очевидно, что это может закончиться для человечества очень плохо.

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