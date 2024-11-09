'Нелепое убийство скоро закончится': Маск заинтриговал заявлением о войне в Украине

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск спрогнозировал скорый конец войны в Украине. Такой прогноз он дал по поводу "мирного плана" новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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В Newsweek расписали подробности якобы существующего "мирного плана Трампа". Хотя издание отмечает, что указанный план "слишком уязвим для критики", похоже, что Илону Маску он нравится.

"Вскоре бессмысленные убийства закончатся. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло", – отметил предприниматель.

Почему он пришел к такому выводу, Маск не объяснил.

В "плане", по крайней мере, по версии Newsweek, создание 800-мильной (1300-километровой) демилитаризованной зоны по существующей сейчас линии фронта. В этой зоне якобы разместятся британские и европейские войска. В то же время, США вооружат Украину для сдерживания новой российской агрессии, но настаивают, что именно европейские союзники несут финансовую и военную ответственность за буферную зону.

В свою очередь, России обещают, что она не только сохранит оккупированные территории, но и получит гарантию, что Украина не будет вступать в НАТО в течение 20 лет.

В Newsweek даже показали карту такого распределения Украины.

Правда, есть несколько замечаний. Первое сделало само издание – согласно такому плану часть Курской области так и останется неподконтрольной Кремлю зоной.

Второе замечание – миротворцы ЕС в буферной зоне – то есть, на территории России тоже. На это РФ никогда не согласится, как не согласится и Украина с потерей оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, после выигрыша Трампа на выборах президента США состояние 10 самых богатых людей мира за день увеличилось на 63,5 млрд долларов. Илон Маск, активно поддерживавший Трампа всю предвыборную гонку, стал богаче на 26,5 млрд долларов (10,1%).

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