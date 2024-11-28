Некоторые кандидаты на должности в кабинете Трампа стали жертвами насильственных угроз – AP

Часть кандидатов на должности в будущем кабинете избранного президента США Дональда Трампа получали угрозы совершения против них насилия. Речь идет про угрозы применения взрывчатки, а также "swatting" – телефонные звонки в экстренные службы с фейковыми сообщениями о серьезных преступлениях, в результате чего на место жительства жертвы выезжают отряды спецназа.

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Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на заявление переходной команды Трампа. Отмечается, что эти угрозы были "неамериканскими".

"Минувшей ночью и сегодня утром несколько кандидатов в кабинет президента Трампа и должностных лиц, назначенных администрацией, подверглись насильственным, неамериканским угрозам их жизни и тем, кто живет с ними", – заявила спикер команды Трампа по переходу Каролайн Ливитт.

В Федеральном бюро расследований заявили, что они уже начали расследование.

Ливитт добавила, что правоохранительные органы и другие представители власти действовали быстро, чтобы обеспечить безопасность тех, кто подвергся угрозам и нападениям. Трамп и его переходная команда благодарны за это, сказала она.

Ранее мы писали о том, что переходная команда Трампа обходит традиционные проверки проводимых ФБР биографических данных по крайней мере для некоторых кандидатов на правительственные должности. Они решили пользоваться услугами частных компаний, так как недовольны работой государственной системы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The Washington Post, советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн пытался получить денежное вознаграждение от потенциальных кандидатов на должности в новом кабинете. На счет этого было проведено внутреннее расследование.

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