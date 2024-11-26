Помощник Трампа требовал деньги у кандидатов на должности в новой администрации президента – WP

Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа, россиянин Борис Эпштейн пытался получить денежное вознаграждение от потенциальных кандидатов на должности в новом кабинете. Он требовал оплаты в обмен на их продвижение на должности в администрации или знакомства с ее сотрудниками.

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Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с результатами внутреннего расследования. По их словам, в одном из случаев Эпштейн потребовал за свои услуги до $100 тысяч в месяц.

Указано, что внутреннее расследование по обвинениям в сторону советника провели адвокаты Трампа якобы после того, как тот сам дал такое указание. Они выяснили, что среди тех, от кого Эпштейн безуспешно требовал оплаты, был Скотт Бессент – кандидат на пост министра финансов.

"Я полагаю, что у каждого президента есть люди вокруг, которые пытаются заработать на нем деньги. Это позор, но это случается. Однако никто, работающий на меня в любом качестве, не должен стремиться заработать деньги", – процитировали СМИ слова Трампа.

В юридической проверке описывалось случаи, названные конфликтом интересов из-за тревожной тенденции Эпштейна обращаться к людям, искавшим доступ к Трампу, и предлагать помощь, если они будут платить ему ежемесячные гонорары за консультации.

Согласно отчету, через день после того, как кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент впервые встретился с Трампом в феврале, Эпштейн пригласил его на обед в отель Palm Beach, где попросил ежемесячную "стипендию" в размере не менее $30 тысяч для продвижения его в клубе.

"Бессент не согласился и сказал помощнику, что тот его потряс. Позже Борис попросил Бессента инвестировать $10 миллионов в баскетбольную лигу три на три. Тот снова отказался, хотя считал, что, если он инвестирует, Эпштейн будет относиться к нему более благосклонно. После выборов Бессент пришел к выводу, что Эпштейн "режет" его, когда он пытался быть выбранным на должность министра финансов Трампа", – говорится в публикации.

Там добавили, что вскоре после выборов Эпштейн также обратился к бывшему сотруднику администрации Трампа, который теперь работает подрядчиком по обороне. Он пытался заставить его платить ему $100 тысяч в месяц в течение переходного периода. Россиянин сказал подрядчику, что знает, с кем поговорить в Министерстве обороны, и что его бизнес зависит от этого. Но тот отказался, заявив, что предложение вызвало у него дискомфорт, и поговорил с юристами, которые в итоге взялись за эту проверку.

Эпштейн отрицал все эти обвинения, заявив: "Для меня большая честь работать на президента Трампа и его команду. Эти фальшивые заявления ложны и клеветнические и не отвлекут нас от "Сделаем Америку снова великой".

Согласно данным СМИ, россиянин работал на республиканца после президентских выборов 2020 года. В Аризоне его обвинили за его роль в организации республиканских выборщиков для ложного подтверждения того, что Трамп выиграл штат в том году. Он отрицал причастность к этому. В 2021 году его арестовали в Аризоне по другому делу, и в конечном итоге он признал себя виновным "в пьяном виде и нарушении общественного порядка".

В последние годы Эпштейн возглавлял юридическую команду Трампа, который столкнулся с многочисленными уголовными обвинениями.

"Тем не менее, он был поляризующей силой в его орбите – накопив множество врагов, сохраняя тесные связи с самим Трампом. Он требовал, чтобы все другие адвокаты президента работали через него, и некоторые были раздражены его действиями", – пишет WP.

Издание добавило, что после ноябрьских выборов Эпштейн сыграл большую роль в президентском переходе Трампа, проводя часы в Мар-а-Лаго и рекомендуя кандидатов на должности. Он имеет широкий доступ к ежедневному графику Трампа и его мыслям о политике и персонале, что дает ему потенциальную ценность для других политических кандидатов и деловых интересов.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 ноября в США опубликовали окончательные результаты выборов, согласно которым Дональд Трамп одержал победу в президентской гонке. Инаугурация состоится 20 января 2025 года. Впрочем, до сих пор непонятно, кто финансирует работу команды Трампа в переходный период.

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