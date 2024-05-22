Неизвестные вандалы разрисовали Украинский дом в Варшаве: подозревают россиян

В ночь на 22 мая в Варшаве неизвестные вандалы уничтожили фасад Украинского дома, расписав его провокационными надписями. Они нанесли на стены черной краской фразу "Нам нужны выборы!" на польском и украинском языках.

Об этом сообщила председатель правления общественной организации "Украинский дом" Мирослава Керик. Она отметила, что руководство Украинского дома вызвало полицию.

"Неизвестные ночью нанесли на фасад дома эту надпись, что является очевидной провокацией. Мы вызвали полицию, которая квалифицирует эти действия как хулиганство", – сообщила Керик в комментарии "Укринформу".

Она предположила, что, скорее всего, это действия пророссийских сил, которые таким образом хотят внести раздор среди украинцев.

При этом Керик подчеркнула, что работники Украинского дома не имеют ничего общего с этими надписями и не хотят, чтобы кто-то решил, что это позиция организации или кого-то из ее членов.

ОО "Украинский дом" в Варшаве готовит официальное заявление по этому поводу и сообщит об этой пророссийской провокации польские органы власти.

Напомним, уже несколько месяцев РФ использует выборы для раскола в Украине. Кремль пытается расшатать ситуацию и на международном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA:

Государство-агрессор Россия активизировала пропагандистскую кампанию о якобы "потере легитимности" президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины и объяснили, что это один из ключевых элементов масштабной российской ИПСО, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.

В Евросоюзе заявили, что не сомневаются в легитимности президента Украины Владимира Зеленского из-за невозможности провести выборы во время военного положения. Конституция Украины четко предусматривает исполнение действующим главой государства своих обязанностей до вступления в должность его преемника, избранного на выборах.