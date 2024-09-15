Недалеко от Варшавы сняли на видео гигантское торнадо: повреждены десятки домов и автомобилей

Во второй половине дня 14 сентября недалеко от Варшавы заметили гигантское торнадо, которое вызвало разрушения в ряде населенных пунктов. В поселках Вержховина, Урбанове, Крушине и Божена-Воля повреждены дома и транспортные средства.

Видео дня

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Об этом сообщает издание Mоj Radom.

Местные жители и спасатели приводят дома в порядок после урагана. Власти Радомского района подсчитывают убытки. В городах, где торнадо причинил наибольший ущерб, продолжаются аварийно-спасательные работы.

В результате торнадо во многих населенных пунктах дома остались без кровли. Староста Радома Вальдемар Трелка заявил, что в Вержховине повреждены крыши жилого дома, хозяйственных построек и гаража.

Кроме того, повреждена линия электропередачи, а водяной насос не работает. Мэр гмины Едлиньск Камиль Дзевенж создал группу по кризисному управлению и участвовал в координации спасательной операции. Отдел кризисного управления районного управления в Радоме находится в постоянном контакте со службами и готов оказать поддержку и помощь.

Местные жители рассказывают, что ветер был настолько сильным, что поднимал предметы в воздух, создавая хаос и панику.

Напомним, 13 сентября в Одессе заметили смерч над морем. Огромный атмосферный вихрь возник в облаке, но к поверхности воды не спустился. Эксперт в области экологии объяснил, что одесситы имели возможность наблюдать недоразвившийся смерч.

Ранее сообщалось, что северную часть Вьетнама накрыл супертайфун Яги, который признан самым мощным штормом в Азии в этом году. Тропический циклон уже унес жизни не менее 16 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!