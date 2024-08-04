Вечером 3 августа военно-воздушные силы Германии и Швеции перехватили российские истребители. Авиация страны-террориста России приближалась к границам Латвии.

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Пилоты российских Су-30 вели себя враждебно. Об этом сообщили Военно-воздушные силы Германии в соцсети Х.

Немецкие военные заявили, что вместе с коллегами из Швеции перехватили российские истребители Су-30 в рамках патрулирования воздушного пространства стран НАТО. Пилоты обнаружили два истребителя РФ.

При этом в ВВС Германии отметили, что российские пилоты "себя враждебно, но не агрессивно". Также известно, что российские самолеты направлялись к границам Латвии.

По информации немецкого издания Bild, самолеты стран НАТО были подняты в международное воздушное пространство над Балтийским морем у берегов Латвии. Сначала самолеты РФ не удалось идентифицировать.

Два немецких истребителя Eurofighter и два шведских самолета поднимались в воздух в качестве меры предосторожности, чтобы установить контакт с российскими пилотами, поскольку самолеты направлялись в направлении Латвии. По предварительным данным, россияне совершали полет в связи с учениями с участием российских военных кораблей.

Также представитель ВВС Германии сообщил, что на российских истребителях были выключены транспондеры, а пилоты не отвечали на радиозапросы. Кроме того, Россия не сообщала о планах полета заранее, как это обычно бывает в регионе Балтийского моря.

Напомним, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и китайские H-6 вошли в идентификационную зону ПВО Аляски. В результате истребителям из США и Канады пришлось идти на перехват самолетов. Российские и китайские бомбардировщики сопровождали несколько бортов F-16 и F-35.

Ранее сообщалось, что в марте 2024 немецкие истребители Eurofighter перехватили военные самолеты страны-террориста России вблизи территориальных вод Латвии. Самолеты армии РФ были замечены во время патрулирования воздушного пространства НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия представляет потенциальную угрозу странам Балтии. Однако, пока в Украине продолжаются полномасштабные боевые действия, РФ не может угрожать другим государствам.