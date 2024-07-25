США и Канада перехватили российские и китайские бомбардировщики у Аляски: что известно

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и китайские H-6 вошли в идентификационную зону ПВО Аляски. В результате истребителям из США и Канады пришлось идти на перехват самолетов.

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Российские и китайские бомбардировщики сопровождали несколько бортов F-16 и F-35. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В ведомстве отметили, что 24 июля обнаружили, отследили и перехватили два российских самолета Ту-95 и два самолета КНР H-6, действовавших в идентификационной зоне ПВО Аляски.

При этом в NORAD заявили, что российские и китайские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство. Также там подчеркнули, что активность РФ и КНР в зоне ПВО Аляски не рассматривается как угроза и NORAD продолжит следить за активностью вблизи Северной Америки и отвечать присутствием.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) является объединенной системой аэрокосмической обороны США и Канады, основные задачи которой заключаются в обеспечении контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении, противовоздушной и противоракетной обороне двух стран.

В свою очередь, минобороны РФ заявило, что Россия и Китай провели очередное совместное воздушное патрулирование. В террористическом ведомстве рассказали, что авиагруппа в составе стратегических бомбардировщиков Ту-95 ВКС России и стратегических бомбардировщиков H-6 ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более 5 часов.

При этом российские оккупанты оправдались, что самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права и нарушений воздушного пространства иностранных государств не было допущено.

По информации мониторинговых каналов, российские оккупанты поднимали бомбардировщики с аэродрома "Украинка" в Амурской области РФ. Более того, во время патрулирования россияне отрабатывали имитацию запуска крылатых ракет в акватории Японского моря.

Напомним, в марте немецкие истребители Eurofighter перехватили военные самолеты страны-террориста России вблизи территориальных вод Латвии. Самолеты армии РФ были замечены во время патрулирования воздушного пространства НАТО.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не будет поставлять оружие России. Кроме того, Пекин признает территориальную целостность Украины.

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