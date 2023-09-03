'Небо осветилось, будто настал день': в Турции зафиксировали падение метеорита. Видео

На юго-востоке Турции вечером субботы, 2 сентября, упал метеорит. Горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями.

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Об этом сообщают турецкие СМИ. Луч света, осветивший тьму ночи в регионе Восточной и Юго-Восточной Анатолии, вызвал страх и панику.

Событие произошло 2 сентября около 20:40. Темное небо озарилось сначала синим, потом зеленым, затем красным цветом.

Объект, считающийся метеоритом, рухнул, вероятно, в провинции Шанлиурфа. Однако он был замечен из многих точек Турции, особенно в Диярбакыре, Малатье, Эрзуруме, Элязызе, Газиантепе, в регионе Восточной и Юго-Восточной Анатолии.

Отметим, что метеориты на землю падают постоянно. Как правило, это небольшие камни, которые не вызывают никаких последствий, не только катастроф. И найти такой "подарок небес" может буквально любой. Подробнее об этом читайте в материале.

Напомним, в субботу утром, 19 ноября, жители канадского города Торонто и близлежащих регионов увидели в небе большой огненный шар. Им оказался сгоревший в атмосфере метеорит, упавший над Ниагарским водопадом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2021 года в Великобритании упал метеорит, который может дать объяснение происхождению жизни на Земле. Метеорит получил название Винчкомб (Winchcombe) по месту в Англии, где его обнаружили. Предыдущие исследования показали, что космический камень датируется эпохой формирования Солнечной системы, происходившей около 4,5 миллиарда лет назад.

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