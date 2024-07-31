'Не время для самопиара': глава МИД Австрии сказал, что стоит за поездкой Орбана к Путину

Визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в начале июля в Москву и Пекин проходили без мандата Евросоюза. Так что политик представлял там либо самого себя, либо свою страну. Это были акции самопиара Орбана.

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Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Он подчеркнул, что сейчас такой собственный пиар политиков не ко времени.

"Очевидно, что Виктор Орбан ездил без мандата Европейского Союза. Он говорил не от нас и не от ЕС, а только от себя. Он знает европейскую линию", – отметил Шалленберг.

Он добавил, что председательствующая в Совете ЕС страна должна заботиться о сохранении единства политики Евросоюза, поэтому он надеется, что Венгрия будет вести себя именно так.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер также ездил в Москву с предложениями по урегулированию "конфликта". Это было еще в апреле 2022 года. Однако, в отличие от Орбана, у Нехаммера были соответствующие мандаты и от ЕС, и от Украины.

"Мы заранее проинформировали наших европейских партнеров о своих планах. Нехаммер сначала побывал в Киеве, пообщался с Зеленским и четко дал понять, что если вы этого не хотите, мы этого не будем делать. Украинский президент тогда сказал: "Попробуйте". Мы это согласовали и с ЕС, и с нашими украинскими друзьями", – рассказал Шалленберг.

"Наша акция была скоординированной, а не индивидуальным шагом. Действия же Виктора Орбана были его эгопоездкой. Сейчас не время для самопиарных поступков", – добавил австрийский министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Орбан заявил, что поляки критикуют Венгрию за отношения с РФ, а сами "косвенно покупают газ у россиян". Политик обвинил правительство Дональда Туска в лицемерии.

В свою очередь в Польше ответили на упреки Орбана в том смысле, что, в отличие от Будапешта, не ведут дела с Москвой. Польша советует Венгрии не держаться за ЕС и НАТО, а создать союз с Путиным. Тем более что сегодня уже неясно, почему Венгрия остается членом организаций, которые ей не нравятся.

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