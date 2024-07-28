'Не понятно, зачем Венгрия держится за ЕС и НАТО': в МИД Польши посоветовали Орбану создать союз с Путиным

В Министерстве иностранных дел Польши ответили на упреки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который обвинил правительство Дональда Туска в лицемерии в вопросе российского газа. Там сказали, что в отличии от Будапешта, не ведут дела с Москвой, и посоветовали Орбану не держаться за ЕС и НАТО, а создать союз с Путиным.

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Заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Владислав Теофил Бартошевский заявил, что нынешняя политика Орбана является антиевропейской, антиукраинской и антипольской. Его словам процитировало издание РАР в воскресенье, 27 июля.

"Мы не ведем дела с Россией, в отличие от премьер-министра Орбана, который находится на задворках международного сообщества – как в Евросоюзе, так и в НАТО", – заявил Бартошевский.

Он добавил, что не понимает, почему Венгрия остается членом организаций, которые ей не нравятся.

"Не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые, очевидно, плохо к ней относятся. Почему Орбан не создает союз с Путиным и некоторыми авторитарными государствами такого типа? Это как если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, ты всегда можешь выйти из него. Это, конечно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика на данный момент", – подчеркнул Бартошевский.

Представитель польского МИД напомнил, что Венгрия также блокирует два миллиарда злотых (467 миллионов евро) из Европейского фонда мира, предназначенных Варшаве от Европейского союза на возмещение за военную технику, которую получила Украина.

"Там ждут, чтобы компенсировать нашу военную помощь Украине. А он ее блокирует и утверждает, что будет блокировать и дальше. Раньше говорили: "Поляк, венгр, два племянника", а здесь такая большая ссора в семье", – добавил Бартошевский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Орбан заявил, что поляки критикуют Венгрию за отношения с РФ, а сами "опосредованно покупают газ у россиян". Политик обвинил правительство Дональда Туска в лицемерии.

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