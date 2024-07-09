Не Венгрия и Словакия: Макрон назвал две страны НАТО, которые против вступления Украины

Против членства Украины в НАТО сейчас выступают США и Германия. Они являются главными противниками нашего присоединения.

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Эти два государства назвал президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом Североатлантического альянса в Вашингтоне. Последний, напомним, стартует уже 9-го и продлится по 11 июля. Французского главу процитировало агентство DPA.

Политик заявил о "сильной оппозиции" США и ФРГ в вопросе приглашения Киева стать частью НАТО.

"В конце концов, приглашение Украины в НАТО будет решением союзников", – добавил Макрон.

Также он намекнул, что конференция в Вашингтоне в плане приглашения в НАТО закончится тем же, что и прошлый саммит в Вильнюсе.

"Украинцы были весьма раздражены, когда пришли к выводу, что дверь открыта, но не настолько. И я думаю, что сценарий вашингтонского саммита будет таким же", – сказал Макрон.

Напомним ранее 9 июля украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла в столицу США Вашингтон для участия в саммите.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным CNN, в проекте коммюнике Саммита НАТО путь Украины к вступлению в Альянс назван "необратимым". Генсек альянса Йенс Столтенберг подтверждал, что представители НАТО на встрече в Вашингтоне будут говорить об Украине.

– В Болгарии заявляли, что во время саммита выступят с предложением о начале мирных переговоров между Украиной и Россией.

– О том, чего стоит ждать украинцам от этого саммита, читайте в нашем материале по ссылке.

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