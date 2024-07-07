НАТО на саммите в Вашингтоне будет говорить об Украине: Столтенберг анонсировал 'флагманский проект'

Организация Североатлантического договора (НАТО) на саммите в Вашингтоне 9-11 июля планирует укрепить сотрудничество с Южной Кореей. Речь идет о совместной работе по вопросам, связанным с Украиной.

Видео дня

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг назвал ее "флагманским проектом". Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Отмечается, что на саммит приглашены не только Сеул, но и лидеры Японии, Австралии и Новой Зеландии. По словам генсека, это будет способствовать расширению партнерства Североатлантического союза со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Такой вопрос возник на фоне длительной войны РФ против Украины и действий таких "авторитарных игроков", как Иран, Китай и Северная Корея, которые тем или иным образом помогают российской агрессии.

"Иран и Северная Корея разжигают войну России с помощью беспилотников и снарядов. Китай поддерживает российскую военную экономику, снабжает микроэлектронику и другие товары двойного назначения для российской войны. Чем ближе авторитарные игроки друг к другу, тем важнее, чтобы мы теснее сотрудничали с нашими друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе", – объяснил Столтенберг.

Он добавил, что на саммите НАТО будет развивать практическое сотрудничество в рамках "флагманских проектов" относительно Украины, киберпространства и новых технологий. Также на мероприятии обсудят сотрудничество в области оборонной промышленности с Южной Кореей, продолжат изучать возможности расширения обмена разведывательной информацией с Сеулом.

"Флагманский проект частично касается и медицинского образования украинских солдат", – сказал генсек.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Южной Корее заявили о намерении пересмотреть вопрос поставки оружия Украине. На это Сеул пошел после того, как глава РФ Владимир Путин навестил диктатора КНДР Ким Чен Ына.

Позже отмечалось, что Южная Корея может передать Украине системы ПВО и артснаряды калибра 155 мм. Специалисты подчеркнули, что объем возможной помощи будет зависеть от позиции России по поводу ее отношений с КНДР.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!