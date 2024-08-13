Не Трампом единым: Маск пригласил и Камалу Харрис на интервью

Основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец соцсети X Илон Маск взял интервью у кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. После этого миллиардер заявил о готовности дать эту площадку и кандидату от демократов.

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Об этом Маск написал на своей странице в соцсети Х. Таким образом он пригласил на аналогичное интервью вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис.

"Буду также рад принять Камалу на просторах соцсети Х", – заявил Маск.

Напомним, что почти неделю назад кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что даст "большое интервью" американскому предпринимателю, изобретателю и миллиардеру Илону Маску.

Бывший президент США объявил, что оно состоится вечером в понедельник, 12 августа (по американскому времени).

В конце концов так и произошло, хотя Маск и пожаловался на то, что соцсеть X столкнулась с массированной DDoS-атакой перед трансляцией интервью с Дональдом Трампом.

Их разговор длился около двух часов. За это время Маск задал вопросы кандидату в президенты и по поводу внутренней, и внешней политики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп в интервью обвинил в полномасштабном вторжении РФ в Украину действующего американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что "хорошо ладил" с российским диктатором Владимиром Путиным, поэтому если бы в Белом доме хозяйничал Трамп, полномасштабная война вроде бы не началась.

– В целом Маск задавал мягкие вопросы, которые позволили республиканцу пересказать тезисы, ставшие основой его избирательной кампании. Трамп получил возможность критиковать с использованием перекрученных, а часто просто неправдивых фактов администрацию Джо Байдена, посмеяться над кандидатом от демократов Камалы Харрис и в очередной раз напугать Европу.

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