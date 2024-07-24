'Не разделяю культ личности': Маск опроверг слухи о ежемесячных пожертвованиях на президентскую кампанию Трампа

Американский миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что планирует выделять $45 миллионов в месяц в поддержку кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа. Основатель SpaseX сказал, что по-прежнему поддерживает экс-главу Штатов, однако не разделяет какого-либо "культа личности" вокруг Трампа.

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Слова Маска процитировало издание Independent в среду, 24 июля. Он также прокомментировал покушение на Трампа, заявив, что бывший президент "проявил большое мужество" после этого инцидента.

Информацию про пожертвования в $45 миллионов Маск назвал неправдой.

"То, что сообщается в средствах массовой информации, просто неправда. Я не жертвую Трампу $45 миллионов в месяц", – заявил он.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что Маск якобы будет направлять пожертвования Трампу через организацию под названием America PAC ("Американский коалиционный избирательный комитет").

Миллиардер подтвердил, что действительно создал фонд America PAC, который будет поддерживать Трампа. По его словам, Республиканская партия больше отвечает его взглядам на вопросы свободы и меритократии.

"Одной из этих ценностей является меритократия, как можно больше меритократии, поэтому вы продвигаетесь вперед в зависимости от своих навыков и ничего больше", — сказал Маск, добавив, что он надеется, что Трамп принесет как можно больше свободы от государственного вмешательства.

Позже на своем аккаунте в социальной сети Х Маск написал, что поддерживает Трампа на "гораздо более низком уровне".

"Я делаю некоторые пожертвования в America PAC, но на гораздо более низком уровне, а ключевыми ценностями Коалиционного комитета является поддержка меритократии и индивидуальной свободы. Республиканцы в большинстве своем, но не полностью, на стороне достоинства и свободы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что на него неоднократно совершали покушения. По словам миллиардера, только за последние 8 месяцев его дважды пытались убить.

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