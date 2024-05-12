'Не можем допустить': в правительстве Тайваня призвали помогать Украине в войне с РФ

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву призвал мир продолжать помогать Украине в борьбе против российской агрессии. По его словам, сейчас от позиции Запада зависит безопасность в Европе и Азии.

Также дипломат подчеркнул, что твердая поддержка Киева является укреплением самих себя в противостоянии коалиции авторитарных режимов России и Китая. Об этом глава дипломатического ведомства Тайваня написал в колонке в американском журнале Foreign Affairs.

По его словам, пришло время отказаться от видения мира после Холодной войны, в котором режимы в Москве и Пекине станут ответственными участниками международного порядка. Джозеф Ву утверждает, что сейчас возник более спорный мир, страдающий от авторитарной агрессии, наиболее опасным примером которого является "безграничное партнерство" между Китаем и Россией, посредством которого две страны поддерживают репрессивные, экспансионистские программы друг друга.

Глава тайваньского МИД подчеркнул, что некоторые политики считают, что международная поддержка Украины от российской агрессии отвлекает внимание и ресурсы от противостояния китайской агрессии, поэтому такие демократии, как Тайвань, якобы стали более уязвимыми.

Однако Джозеф Ву напомнил, что со второй половины 2023 года Китай оказывает России военную поддержку, за исключением смертоносного оружия, что является значительным сдвигом по сравнению с начальной фазой войны РФ с Украиной, когда Пекин занял несколько более нейтральную позицию. Дипломат предупредил, что сейчас Китай явно решил, что он сильно заинтересован не только в поддержке России, но и в изменении геополитического ландшафта в Европе.

"Мы не можем допустить, чтобы в этом столетии зародился мировой порядок, в котором авторитарные режимы смогут искоренить справедливость и свободу. В ближайшие годы судьба Тайваня, как и судьба Украины, станет важнейшим испытанием, которое демократические страны мира не должны провалить", – заявил глава тайваньского МИД.

Напомним, Китай продолжает наращивать свой военный и ядерный потенциал в невиданных со времен Второй мировой войны масштабах. Аналитики уверены, что Пекин придерживается своих амбиций в отношении Тайваня и готов уже в ближайшие годы совершить военную агрессию против островного государства.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении пообещал "вернуть" Тайвань. Он назвал "воссоединение" с островным государством "исторической необходимостью".

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