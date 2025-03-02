'Не можем допустить трагедию Афганистана': глава Евросовета – о справедливом мире в Украине и гарантиях безопасности

Президент Европейского совета Антониу Кошта заверил, что Европейский союз готов работать вместе с партнерами над планом для Украины, который обеспечит стране долговременный и крепкий мир после войны с Россией. Для этого Киеву нужны крепкие гарантии безопасности.

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С таким заявлением он выступил после завершения участия в саммите европейских лидеров по безопасности Украины, который состоялся 2 марта в Лондоне по инициативе премьер-министра Британии Кима Стармера. Слова Кошты процитировали на сайте Евросовета.

Он поблагодарил Стармера за организацию заседания и подчеркнул, что встреча была важной и полезной.

Кошта отметил, что нельзя повторить негативный опыт с минскими договоренностями и призвал не допустить сценария Афганистана.

"Европейский Союз готов работать со всеми нашими европейскими партнерами и другими союзниками над мирным планом для Украины, который обеспечит справедливый и крепкий мир для украинского народа. Мы должны учиться на прошлом. Мы не можем повторить минский опыт. Мы не можем повторить трагедию Афганистана. А для этого нам нужны надежные гарантии. Миротворчество идет рука об руку с поддержкой мира", – сказал президент Европейского совета.

Он заверил, что работа по обеспечению крепкого мира в Украине продолжается.

Кроме того, Кошта сказал, что продолжит работу со всеми лидерами государств-членов ЕС, чтобы подготовить специальное заседание Европейского совета в четверг, 6 марта.

Напомним, ранее Кошта отметил, что на заседании 6 марта могут обсуждать вопрос о назначении специального представителя от Европейского союза для участия в возможных переговорах между Россией и Украиной о завершении войны.

Он подчеркнул, что война РФ против Украины касается и европейской безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Лондоне 2 марта состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. На встрече лидеры ЕС обсуждали установление справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

Лидеры стран договорились о ряде важных шагов по поддержке Украины. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

Кир Стармер отметил, что любое новое соглашение должно быть подкреплено силой, чтобы обеспечить эффективный результат.

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