'Не люблю санкции': Трамп вспомнил о хороших отношениях с Путиным и заговорил о роли Китая

45-й президент США и кандидат на новых выборах главы государства Дональд Трамп допустил смягчение санкций против РФ в рамках своего "мирного" плана для Украины. Он напомнил, что был в хороших отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным, а также обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот якобы "заставил Россию и Китай пожениться".

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Соответствующие заявления Трамп озвучил в интервью агентству Bloomberg. "Санкциями мы отталкиваем всех от себя. Так что я не люблю санкции. Я нашел их очень полезными с Ираном, но даже в случае с Ираном они не были нужны так уж сильно", – сказал он.

По словам Трампа, что во времена его президентства у него были хорошие отношения с главой Кремля.

"Нам никогда не грозила война. Он (Путин. – Ред.) бы никогда не влез в Украину. Я сказал, никогда, никогда не лезь в Украину", – уверяет Трамп.

Теперь же мир стал опаснее, заявил он, поскольку за время с начала российского полномасштабного вторженияБайден якобы "заставил Россию и Китай пожениться".

"Они женаты. Затем они взяли к себе своего маленького кузена, Иран, а затем они взяли к себе Северную Корею. Им больше никто не нужен", – сказал Трамп.

Как писал OBOZ.UA, ранее Трамп обещал в случае своей победы на выборах закончить войну в Украине в течение 24 часов. По данным СМИ, его заключается в намерении надавить на Украину, чтобы она уступила Москве часть своей территории.

Также Трамп заявлял, что, будь он президентом США, РФ якобы не напала бы на Украину. Он также называл Байдена "худшим президентом" в истории.

По словам Зеленского, намерения Трампа могут быть опасны не только для Украины, но и для позиции США в мире, ведь в случае победы РФ американский президент будет выглядеть "лузером".

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