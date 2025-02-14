'Не достиг своих целей': Хегсет рассказал, 'ободрят' ли Путина мирные переговоры

Российскому диктатору Владимиру Путину не удалось оккупировать всю территорию Украины во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Можно считать, что военный преступник не достиг своих целей.

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Соответствующее заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Варшаве, сообщает CNN. В этом диктатору помешала смелость украинского народа и партнеров.

"Храбрость украинцев и союзников, стоявших рядом с ними, особенно в начале войны, сдержала и победила Владимира Путина и не позволила ему достичь того, чего он хотел, а именно – всей Украины", – подчеркнул Хегсет.

На вопрос, "ободрят" ли диктатора РФ мирные переговоры, предусматривающие для него значительные территориальные уступки, Хегсет отметил, что Путин планирует объявить о победе, несмотря ни на что, хотя он не достиг своих первоначальных военных целей.

Дадут ли переговоры толчок Путину, по мнению министра обороны США, – все зависит от реакции НАТО. Хегсет добавил, что если Альянс отреагирует на ситуацию реальным увеличением своих сил и увеличением взносов и расходов, как это делают Польша и страны Балтии, которые находятся ближе к угрозе, "тогда я сомневаюсь, что такой результат ободрит Путина".

На вопрос, может ли Украина вернуть себе существовавшие до 2022 года границы, министр отметил, что "все возможно".

"Моя работа сегодня и в Брюсселе заключалась в том, чтобы внести в разговор реализм – реальность того, что возвращение к границам 2014 года в рамках переговоров маловероятно. Реальность американских войск в Украине маловероятна. Реальность членства Украины в НАТО в рамках переговорного процесса – маловероятна", – сказал он.

Напомним, Соединенные Штаты не исключают полностью вероятность предоставления Украине ядерного оружия. Это напрямую будет зависеть от решения Дональда Трампа. В то же время Хегсет отметил, что не собирается рассказывать "нечто открытое или нерассмотренное".

Как сообщал OBOZ.UA, 13 февраля американский лидер заявил, что намерен прилагать усилия для возвращения России в "Большую семерку". Он подчеркнул, что исключение РФ из G8 "было ошибкой", которую он хочет исправить.

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