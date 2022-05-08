'Не будет мира, продиктованного РФ; украинцы этого не примут – и мы тоже!' Шольц сделал громкое заявление об 'уроке 8 мая'

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц по случаю Дня примирения и памяти 8 мая обратился к немецкой нации, упомянув агрессию России спустя 77 лет после трагических событий Второй мировой. Война, развязанная Третьим Рейхом, унесла 60 млн жизней, этого нельзя повторить в XXI веке.

Обращение главы парламента ФРГ транслировал телеканал ARD. Он признал, что сегодня мир столкнулся с новым фактом военной агрессии сильного государства.

"Президент РФ Владимир Путин хочет покорить Украину, уничтожив ее культуру и идентичность. Путин даже приравнивает свою варварскую захватническую войну к борьбе с национал-социализмом. Это исторически сфальсифицировано, а также имеет сомнительные перспективы", – заметил Шольц.

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Лидер Бундестага добавил, что уважает позицию украинского народа, который категорически не приемлет мира, навязанного им требованиями россиян. И Германия твердо поддерживает эту позицию.

"Мы защищаем справедливость и свободу на стороне напавших, мы поддерживаем Украину в борьбе с агрессором. Не делать этого будет означать капитуляцию перед чистым насилием и расширение возможностей диктатора, поэтому мы оказываем помощь, чтобы пресечь насилие", – заключил политик.

Шольц напомнил, что в 1939 году Германия совершила действия, за которые до сих пор несет историческую ответственность. Поэтому продолжать действия, направленные на сдерживание военной агрессии, это ее прямой долг и убежденная позиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский мощно обратился к украинскому народу и международному сообществу в День примирения, когда война ворвалась в Украину со стороны России как калька 1939 года.