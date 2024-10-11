Названы лауреат Нобелевской премии мира

Объявлен лауреат Нобелевской премии мира в 2024 году. В этом году ее присудили японской организации Nihon Hidankyo.

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Это движение объединило людей, переживших ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки. Об этом сообщили в официальном аккаунте Нобелевской премии мира по сети Х.

В заявлении Нобелевского комитета говорится, что награду Nihon Hidankyo вручили за "усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова".

Ранее одна из крупнейших в мире букмекерская биржа Betfair обнародовала данные о фаворитах букмекеров среди лауреатов Нобелевской премии этого года. Второе место занимал президент Украины Владимир Зеленский. Однако среди причин, по которым он не может стать лауреатом этой премии, называлось то, что Зеленский возглавляет находящуюся в состоянии войны страну.

Лидером среди фаворитов был умерший в российской колонии российский оппозиционер Алексей Навальный. Его победу также делали невозможной правила присуждения премии: получить ее может только живой человек, посмертно Нобелевскую премию мира не вручают.

Именно поэтому, по данным Reuters, Нобелевский комитет мог присудить премию либо кому-нибудь из других номинантов, либо вообще отказаться от ее вручения в этом году.

"По словам экспертов, Агентство ООН по делам палестинских беженцев, Международный суд и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш входят в число фаворитов на получение Нобелевской премии мира в этом году, отмеченного войнами в секторе Газа и в Украине. Учитывая прошлую практику, Норвежский Нобелевский комитет способен преподнести полный сюрприз – вплоть до того, что премию вообще не вручат", – говорилось в сообщении.

За время существования премии мира, с 1901 года и по сей день ее вручали 105 раз. Среди 142 лауреатов в 19 были женщинами, 28 – организациями. При этом Международный комитет Красного Креста получал премию трижды.

Что касается отдельных лиц, самому старшему лауреату премии к моменту награждения исполнилось 86 лет, самый молодой совершил 17-летие.

Впрочем, 19 раз премию мира не присуждали никому, в частности, это было во время Первой и Второй мировых войн, в последний раз лауреатов премии мира не определяли в 1972 году.

Согласно уставу Нобелевского фонда, "если ни одна из рассмотренных работ не будет признана важной... призовой фонд будет зарезервирован до следующего года. Если даже в этом случае премия не может быть присуждена, сумма будет добавлена в ограниченные фонды Фонда".

Напомним, в 2022 году Нобелевскую премию мира присудили украинскому Центру гражданских свобод. Она стала первой в истории нашего государства.

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