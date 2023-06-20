Науседа: задачей Литвы является изоляция Беларуси и жесткие международные санкции.

Гитанас Науседа, президент Литвы, который ранее высказывался в пользу увеличения военного присутствия НАТО на восточном фланге Альянса, заявил о необходимости изоляции белорусского режима. Он обратил внимание на ухудшающуюся ситуацию в Беларуси, которая становится все более зависимой от России.

Видео дня

Об этом сообщает Delfi. По словам Гитанаса Науседы, соседняя с Литвой страна нуждается в особом внимании, когда речь идет о безопасности.

"Режим этой страны загнал себя в паутину зависимости от России и теперь позволяет ей себя переварить. В то же время исчезает и Беларусь. Это уже привело и к строительству опасной Белорусской АЭС, и к преступлениям против человечности в Буче и Ирпене, куда из Беларуси приезжали убийцы в форме российской армии", – сказал Науседа.

Согласно его заявлению, ситуация с правами человека в Беларуси быстро ухудшается.

"Лидеры оппозиции задержаны, партийная деятельность преследуется, пытки стали нормой. Независимые СМИ уничтожены, активные организации гражданского общества закрыты. Введенная смертная казнь за теракты стала булавой контроля тоталитарного общества", – добавил он.

Науседа настаивает на необходимости изоляции минского режима, считая Литву идеальным кандидатом для этого.

"Обязанность международного сообщества, а вместе с тем и Литвы – изолировать белорусский режим и применять жесткие международные санкции. Мы должны добиваться освобождения и реабилитации политзаключенных в этой стране, а также проведения прозрачных и демократических выборов", – сказал Науседа.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламент Литвы хочет ввести уголовную ответственность за одобрение или отрицание российской агрессии против Украины. С таким предложением выступили шесть депутатов-консерваторов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!