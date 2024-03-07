НАТО твердо настроено противостоять России: Трюдо приветствовал членство Швеции в Альянсе

Полномасштабная война, развязанная Россией в Украине, "пошатнула мир". Поэтому единство западных союзников ради "соблюдения общих ценностей важнее, чем когда-либо".

Об этом 7 марта заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя официальное присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Политик поздравил Стокгольм и отметил, что теперь они вместе "будут реагировать на самые большие вызовы нашего времени".

"Российское полномасштабное вторжение в Украину пошатнуло мир. Пока Россия продолжает нарушать права человека, наступать на принципы демократии и подрывать основанный на правилах международный порядок, сотрудничество с союзниками для соблюдения общих ценностей важнее, чем когда-либо, и решительность НАТО сильнее, чем когда-либо", – сказал Трюдо.

Канада первой среди других стран ратифицировала заявку Швеции в НАТО. Это говорит об "крепких связях, общих ценностях и нашей преданности укреплению трансатлантической безопасности", отметил премьер.

Трюдо добавил, что членство Канады в НАТО было "краеугольным камнем политики безопасности и обороны" государства.

"Поздравляя Швецию в Альянсе, мы понимаем, что будем вместе реагировать на самые большие вызовы нашего времени", – подчеркнул он.

Как писал OBOZ.UA:

– 7 марта 2024 года Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического Альянса. Теперь в НАТО 32 страны.

– Флаг Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе (Бельгия) поднимется 11 марта.

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