НАТО развертывает беспрецедентные силы в воздушном пространстве: названа причина

НАТО развертывает беспрецедентные силы в воздушном пространстве на восточных рубежах Альянса. Запад реагирует на российское вторжение в Украину и готовится к сдерживанию потенциальной угрозы со стороны России против стран-союзников.

Задействована авиация 16 стран НАТО. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического Альянса Оана Лунгеску.

"В ответ на вторжение России в Украину, чтобы сдержать любую потенциальную агрессию против союзников, НАТО разворачивает беспрецедентное количество истребителей, самолетов-разведчиков и самолетов поддержки", - написала Лугнеску в своем Twitter.

Задействована авиация 16 стран-членов НАТО. Перечень самолетов впечатляет

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По ее словам, испанская авиация охраняет воздушное пространство Литвы, а французские самолеты-разведчики сканируют небо. Бомбардировщики США в это время проводят совместные учения с союзниками.

Одновременно в патрулировании постоянно задействованы не менее 30 самолетов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что генсек НАТО заявил, что ждет более жестокого наступления РФ в ближайшие недели. По его словам, наступать активнее просто сейчас России мешает героизм украинских воинов и бездарность российского командования.