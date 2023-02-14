НАТО разрабатывает секретные инструкции на случай участия стран блока в высокоинтенсивном конфликте – Bloomberg

Летом 2023 года страны НАТО могут договориться о том, чтобы тратить не менее 2% своего экономического производства на оборону, что является небольшим отклонением от 10-летнего обещания приблизиться к такому ориентиру. На фоне войны России против Украины фактически Альянс разрабатывает секретные инструкции на случай участия стран блока в высокоинтенсивном конфликте.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Альянса начнут обсуждение по этому поводу, когда встретятся в Брюсселе в течение двух дней, начиная с 14 февраля – с целью договориться о его пересмотре к следующему саммиту в Вильнюсе в июле. Об этом говорится в материале Bloomberg.

В ноябре 2022-го генсек Альянса говорил, что инвестиции в оборону станут важной темой на указанном саммите, добавив, что "2% ВВП на следует считать полом, а не потолком".

Аналитики подчеркивают, что обсуждения начались, когда Альянс планирует более масштабную перестройку своей обороны, вызванную вторжением России в Украину. Лидеры НАТО договорились на саммите в Мадриде в июне 2022 года создать новую модель вооруженных сил, в рамках которой будет приведено в состояние повышенной боевой готовности около 300 000 военнослужащих, а также создать сменные бригады для защиты восточного фланга, что потребует дополнительных инвестиций.

Старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям и бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике с 2013 по 2018 год Генрих Браусс считает, что если Столтенбергу удастся заручиться их согласием с тем, что 2% должны быть нижним порогом, то это "уже будет политически важным процессом".

При этом, прогнозируют эксперты, поскольку Польша планирует потратить 4% своего валового внутреннего продукта на оборону, союзники по НАТО могут столкнуться с давлением со стороны восточных стран, требующих дальнейшего увеличения расходов.

"Более высокая цифра может столкнуться с противодействием со стороны небольших стран с относительно высоким ВВП, которым может быть трудно найти способы потратить наличные деньги. И хотя Германия планирует потратить не менее €100 млрд ($107 млрд) на модернизацию своих оборонных систем, Берлин не рассчитывает достичь цели до конца 2025 года", – пишет Bloomberg.

По словам высокопоставленного европейского дипломата, которого цитирует издание, в то время как союзники в целом согласны с тем, что им нужно тратить больше, один из основных нерешенных вопросов будет заключаться в том, как быстро они должны это сделать. Он подчеркнул, что есть также толчок к тому, чтобы большая часть этих расходов была инвестирована в способности вооруженных сил, по сравнению с пенсиями или другими нематериальными расходами. В 2014 году союзники также поставили цель тратить не менее 20% своих ежегодных оборонных расходов на новое оборудование и исследования.

Генрих Браусс говорит, что несмотря на давнее давление со стороны США на европейские страны с целью выделить больше денег на оборону, в том числе со стороны бывшего президента Дональда Трампа, страны континента до сих пор не осознают актуальность этого вопроса. По его словам, поскольку США все больше переключают свое внимание на Китай и Индо-Тихоокеанский регион, Вашингтон может решить переместить часть своих активов в регион, и европейцам придется активизироваться.

"Ожидается, что на встрече в Брюсселе на этой неделе министры обороны также подпишут новое политическое руководство, в котором будут изложены инвестиционные требования для союзников для подготовки к любой потенциальной военной деятельности в будущем, – говорится в публикации.

По данным аналитиков, в секретном руководстве будут намечены способы одновременного участия НАТО в высокоинтенсивном так называемом конфликте по статье 5, когда союзникам придется защищать друг друга. А также вне зоны действия, не подпадающей под действие 5-й статьи. Хотя люди, знакомые с этим вопросом, напомнили, что статья 5 – это пункт о взаимной обороне НАТО.

По словам высокопоставленного представителя Альянса, союзникам блоку будет предложено перенаправить инвестиции в средства, необходимые для коллективной обороны, такие как более тяжелые силы, а также усиление противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, в руководстве будет подчеркнута потребность в дополнительных инвестициях в цифровую модернизацию и необходимость комплексного использования данных, собранных в силовых структурах.

"Как только руководство будет принято, военное командование НАТО подробно изложит требования для каждого союзника в ближайшие месяцы", – пишет Bloomberg.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предположил, что в течение ближайших нескольких месяцев Россия может предпринять попытку нападения на одну из стран НАТО. Это будет провокация, направленная на то, чтобы заставить Альянс вступить в непосредственное противостояние с РФ.

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