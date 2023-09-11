НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен Холодной войны: в FT раскрыли подробности

В следующем году НАТО готовится провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны, чтобы отработать попытки отразить возможную агрессию РФ против одного из своих членов. В них примут участие более 40 тысяч военнослужащих.

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Об этом пишет британская газета Financial Times. Как говорится в статье, совместные командно-штабные учения Steadfast Defender являются частью быстрого перехода НАТО от реагирования на кризис к ведению боевых действий, вызванному российским вторжением в Украину.

Они должны начаться весной 2024 года с привлечением от 500 до 700 воздушных боевых миссий, более 50 кораблей и около 41 тыс. военных, рассказали представители НАТО.

В учениях примут участие 32 страны, в том числе еще не вступившая в НАТО Швеция. Они будут проходить на территории Германии, Польши и стран Балтии.

Согласно легенде учений, страну-члена НАТО будет атаковать коалиция во главе с РФ, которую назвали Occasus.

Эти маневры являются частью новой тренировочной стратегии, которая предполагает проведение двух больших учений НАТО в год вместо одного. Альянс также будет тренироваться противодействовать террористическим угрозам вне своих границ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 сентября стартовали масштабные учения НАТО возле берегов Латвии и Эстонии в Балтийском море. В них участвуют 13 стран Альянса и Швеция, задействованы 3 тысячи человек, до 30 кораблей и 15 самолетов. В рамках учений отрабатывается выведение войск в Балтийское море и высадка десанта в случае войны.

– Бывший премьер Британии Борис Джонсон на форуме YES выступил с резкой речью в адрес Запада и призвал принять Украину в НАТО. "Существовал аргумент, что, если Украина станет участницей НАТО, это спровоцирует Путина. Но посмотрите, что произошло без членства Украины в НАТО", – сказал он.

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